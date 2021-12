Nachtwerk in Zwolle waar stadsbakker rond jaarwisseling tienduizenden oliebollen bakt

Het is een schatting, maar bij stadsbakker Arend Kisteman in Zwolle worden deze week zo'n 75.000 oliebollen gebakken. Dat gebeurt niet in zijn bakkerij in de het centrum, maar in een schuur buiten de stad waar een oliebollenlijn is opgetrokken. "Links erin, rechts eruit en weer terug naar links en zo gaat het eigenlijk dag en nacht door", omschrijft Kisteman het proces. Zo'n 25 mensen zijn deze dagen druk met bakken en vervoer van de oliebollen. "Dat hoort bij een dag als vandaag."

"Tot vorige week deden we alles in de stad, maar voor deze grote productie zijn we naar hier uitgeweken." En dat is nodig want er worden heel veel oliebollen gebakken. "We tellen aan het einde van het jaar het aantal bloemzakken dat over is, dan weten we hoeveel we we hebben verkocht, maar ik maak een schatting op 70.000 tot 75.000 oliebollen die we deze week maken."

Oliebollenlijn

Dat zijn er zo'n 2.400 tot 2.600 per uur. Eén van de medewerkers staat met een schuimspaan bij al de oliebollen die in het vet liggen. "Ik moet ze omdraaien als ze openbakken en dan worden ze mooi dichtgeschroeid." En verderop staat weer iemand anders met een specifieke taak. "Ik zorg ervoor dat het beslag in de trechter komt. Via die trechter komt het beslag in de oliebollenlijn. En zo gaat dat hele proces weer door."

Vannacht rond een uur of één was hij op zijn plek aan de lijn, nachtwerk dus. "Vooraf heb ik een klein beetje geslapen, drie uurtjes maar dat is genoeg."

Ook stadsbakker Kisteman heeft zijn bed nauwelijks gezien. "Drie uur heb ik geslapen, maar dat is al meer dan de laatste vier jaar bij elkaar."

Goede doel

Van een deel van de oliebollen gaat de opbrengst naar een goed doel. Verderop staan een boel kratten klaar om vervoerd te worden. "Dit gaat allemaal naar Stadshagen. We maken nu alles klaar voor de kerk De Fontein en daar gaan we het allemaal uitdelen." De opbrengst gaat naar Roemenië. "Dit gaat uit van de Plantagekerk en we verspreiden ze over verschillende kerken in Zwolle."