Relatief rustige jaarwisseling in Overijssel, wel veel carbidverwondingen

De jaarwisseling in Overijssel is volgens de veiligheidsregio's relatief rustig verlopen. De ziekenhuizen hadden het wel druk, vooral met carbidschieters. De brandweer kreeg vooral te maken met kleine brandjes.

"Er hebben zich geen grote ordeverstoringen voorgedaan. In een aantal gevallen zijn er in goede samenwerking met de brandweer (vreugde)vuren beëindigd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Enschede en Vroomshoop", laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Twente weten.

"In regio IJsselland zien we in algemene zin ook een rustig beeld", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio in IJsselland weten. "Er hebben zich verder geen grote ordeverstoringen voorgedaan en de ME is ook niet ingezet."

Aanhoudingen

Datzelfde beeld schetst de veiligheidsregio Twente. "Er is geen harde ME-inzet nodig geweest in Twente en de politie is los van een aantal kleine incidenten niet ernstig belemmerd in de uitoefening van haar taak. In Twente zijn in totaal elf personen gearresteerd. De politie in IJsselland doet geen uitspraak over of en hoeveel aanhoudingen er zijn verricht. "Maar het was een rustige nacht."

Ook het carbidschieten is volgens de hulpdiensten goed verlopen. Politie en BOA’s hebben tijdens hun controles geen grote overtredingen geconstateerd.

Vuurwerk- en carbidslachtoffers

Op de spoedeisende hulp van de Overijsselse ziekenhuizen was het wel drukker dan vorig jaar. Daarbij ging het vooral om vuurwerkslachtoffers.

Opvallend is dat er veel jongeren letsel overhielden aan het carbidschieten. Zij liepen voornamelijk brandwonden op door steekvlammen.

Ook werden in de Overijsselse ziekenhuizen meerdere mensen gezien met alcohol- of drugsgerelateerd letsel.

Brandjes

De brandweer moest in totaal 160 keer in actie komen in Overijssel. Hierbij ging het voornamelijk om afval- en containerbrandjes. Grote incidenten deden zich niet voor.

Geen agressie

De hulpdiensten hadden in Overijssel geen last van agressie tegen hulpverleners. En daar is plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen tevreden over.

“Daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Het vuurwerkverbod is niet overal nageleefd en dat zien we terug in de stijging van het aantal vuurwerkslachtoffers. Eind volgende week wordt duidelijk wat de jaarwisseling voor effect heeft gehad op de besmettingscijfers. We hopen dat we de verspreiding van de omikronvariant hebben kunnen vertragen zodat we de zorg voor iedereen toegankelijk kunnen houden. Daar doen we het immers voor.”