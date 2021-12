Oudejaarsdag begonnen met carbidschieten in Glanerbrug en oliebollen in Kampen

Tegelijkertijd is het de warmste oudejaarsdag ooit, met vanmorgen al temperaturen boven de veertien graden in Heino. "Dat is natuurlijk absurd die hoge temperaturen", zegt weervrouw Grieta Spannenburg. "We komen dicht in de buurt", voorspelde ze aan het begin van deze week al.

Carbidschieten

Handschoenen, winterjassen en mutsen kunnen vandaag dan ook worden thuisgelaten bij het carbidschieten. Onze verslaggever Stefan Klein Koerkamp was vanochtend in Glanerbrug, waar een groep mannen bezig was met het klaarmaken van een enorm kanon. "We mogen van de handhaving één keer schieten met die bus", vertelt een van hen.

Als het carbid en water in het kanon zijn gestopt, is het tijd om te gaan knallen. Dat wil de groep doen met een gasbrander, maar dan blijkt de gasfles op te zijn. "Dan maar ouderwets met hout", reageren ze. Niet veel later gaat het kanon af. De rest van de dag schiet de groep met kleinere melkbussen. "Totdat het donker wordt, dan stoppen we. Dit is de de mooiste dag van het jaar, honderd procent."

En zó hard was die knal:

Oliebollen bakken

Naast carbidschieten zijn er vandaag ook een hoop Overijsselaars kniepertjes en oliebollen aan het bakken. Vanochtend om zes uur gingen de friteuses aan in 's Heerenbroek. Daar hebben leden van een sportvereniging al vijfhonderd oliebollen gebakken. Het geld dat ze ermee verdienen, gebruiken ze voor hun vereniging.

Maar er zijn ook veel Overijsselaars die de oliebollen liever bij een kraam kopen. Dat gebeurt massaal in Kampen, waar een lange rij staat voor een oliebollenkraam aan de Meeuwenweg.