Burgemeester Bovens van Enschede sliep nachtje in noodopvang voor vluchtelingen: "Het is zeker te doen"

"Het is wel een ervaring", vertelt burgemeester Bovens. "We hebben dit mede gedaan om een aantal mythes door te prikken." De gemeente wilde laten zien aan de omwonenden dat er geen grote luxueuze hotelkamers zijn gebouwd. "Dat is zeker niet het geval, het is een oude hangar op het vliegveld met daarin kamertjes met dunne wandjes. Daar staan stapelbedden in."

Het is primitief, maar het is goed

De avond begon voor de burgemeester met het opmaken van zijn eigen bed met een lakenpakket en een dekenpakket. "Je hebt één locker waar je dan wat spulletjes kwijt kunt." Bovens wil er maar mee zeggen dat de situatie waar de vluchtelingen vanaf morgen in terecht komen allerminst overloopt van luxe. "Het is primitief, het is kamperen maar het is netjes en het is goed. Dus het is zeker te doen."

De gemeente Enschede wilde buurtbewoners laten zien wat er achter de hekken van het vliegveld gebeurt op het moment dat de vluchtelingen worden opgevangen. "Als de asielzoekers hier morgen komen, is het afgesloten terrein voor de nabijwonenden, omdat het op dat moment het huis is van de vluchtelingen."

Ik denk dat het een goede zet was dat we deze mogelijkheid hebben geboden

Bovens heeft gisteravond met wijkbewoners gesproken. De geluiden in die gesprekken waren overwegend positief volgens de burgemeester, die wat eerder wakker was dan de omwonenden. De burgemeester is blij met de uitkomst van die gesprekken. "Dat zijn ook de mensen die zo meteen aan anderen kunnen vertellen hoe het er uit ziet. Ik denk dat het een goede zet was dat we deze mogelijkheid hebben geboden."

Enschede werd vorige maand door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken verplicht om 500 asielzoekers op de vangen op de voormalige Vliegbasis Twenthe. Die mededeling viel de gemeente en andere betrokkenen rauw op het dak. In allerijl is er de afgelopen twee weken een noodopvang opgebouwd.

De burgemeester is in ieder geval tevreden over zijn ervaring. We hebben ons verzet tegen de komst van een grootschalige opvang. Uiteindelijk hebben we gezegd: laten we het dan maar doen, maar laten we het dan ook goed doen. Er is nu in twee-en-een-halve week wel iets grootschaligs uit de grond gestampt. Dat maakt mij wel weer enigszins trots."