Een jaar na de verwoestende knal in Deventer: "Ik ben niet tegen vuurwerk, maar hou het gewoon netjes"

Nieuwe fietspaden, nieuwe fietsstroken, een nieuwe paralelweg, maar vooral ook de huizen in de straat staan er weer netjes bij. Bij veel huizen lagen al ruiten en de kozijnen eruit. "Alles lag eruit, maar dat is nu weer opgeknapt. De flats ook waar alles zo beschadigd was." Aan beide kanten van de straat was de ravage enorm. "Zelfs de woningen achter onze huizen waren nog beschadigd."

Ruiten sneuvelden door de vuurwerkbom (Foto: News United - Rens Hulman)

Celstraf

De man die verantwoordelijk was voor de knal, een 33-jarige Deventenaar, kreeg door de rechtbank anderhalf jaar cel opgelegd waarvan zes maanden voorwaardelijk. Twee medeverdachten werden vrijgesproken.

Bang voor herhaling is de buurt niet. "Nee, absoluut niet. Ik denk dat de jongens die dat gedaan hebben ook erg geschrokken zijn en nooit verwacht hadden dat het zo'n knal zou zijn. Ik denk wel dat zij er van geleerd hebben."

Ik hoop dat de kleine zich goedhoudt Bewoner Havezatelaan, Deventer

Bij een andere bewoner lag de kleine, een peuter van twee jaar, in bed toen de ontploffing zich voordeed. De glasscherven vlogen in het rond. "Ik hoop dat ze zich nu goedhoudt", zegt de heer des huizes, terugkijkend op de jaarwisseling van vorig jaar.

"Dat was schrikken. Wij lagen boven in bed met onze dochter die toen twee jaar oud was." Er waren al een paar klappen voor de grote knal. "Mijn vrouw riep toen al dat het niet normaal was. Even later kwam er echt een gigantische knal. Ik had het glas bij mijn voeteneinde liggen. Aan de voorkant waar normaal onze dochter ligt, lag alles er uit."

Verzekeringswerk

Het meisje kon al niet slapen vanwege de knallen, maar ze heeft daar later nog wel last van gehad, vertelt haar vader. De man laat zich verder niet uit over de straf die dader heeft gekregen. "Bij ons is de boel weer gerepareerd. Dat was verzekeringswerk. De rest moet de rechter maar doen, daar ga ik niet over." Hij heeft de zaak via de media gevolgd, maar verder heeft hij er weinig over gehoord.

Vanavond viert hij de jaarwisseling met oliebollen en champagne. En ook vuurwerk misschien? "Nee, nee. Kijk, ik ben niet tegen vuurwerk. Mensen mogen het gewoon afsteken van mij, maar hou het gewoon netjes, hè?"