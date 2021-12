Kind (12) overleden bij ongeluk met klaphamer in Haaksbergen, ander kind zwaargewond

Buurtbewoners laten weten aan het begin van de middag te zijn opgeschrikt door een harde dreun, die tot ver in de omtrek te horen was. In de straat waar het drama plaatsvond, organiseert een aantal inwoners ieder jaar een mini-buurtfeestje. “Het gaat om een viertal gezinnen”, vertelt een omwonende. “Volgens traditie zetten ze een tentje op met daarbij een vuurkorf, waarin ze na afloop het overgebleven afval verbranden.”

Klaphamer

Wat er precies is misgegaan, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om een ongeluk met een klaphamer. Een man in de straat was daarmee bezig. Door de knal raakten twee jongens gewond, van wie er één is overleden. Het slachtoffer is nog gereanimeerd door omstanders en later door de toegesnelde hulpdiensten. Hij werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar aan zijn verwondingen overleden.

De 11-jarige jongen is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De man die met de klaphamer bezig was, is door de politie aangehouden op verdenking van dood door schuld.

Een klaphamer is een soort van stalen hamer waarmee op een poeder wordt geslagen, dat vervolgens met een harde knal tot ontploffing komt. Het poeder is een mengsel van zwavel en natriumchloraat. Een klaphamer is in principe niet verboden.

Het zwaargewonde slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Meerdere rechercheurs zijn op dit moment in de straat bezig met onderzoek. Ook is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar de plek toegekomen om het explosieve spul op te ruimen.