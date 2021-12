Burgemeester van Haaksbergen over fataal ongeluk: "Afschuwelijk en dramatisch"

Burgemeester Rob Welten van Haaksbergen noemt het ongeluk in Haaksbergen waarbij eerder vandaag een 12-jarige jongen om het leven kwam "afschuwelijk en dramatisch". Dat heeft Welten gezegd in een eerste reactie op het ongeluk. Bij het ongeluk met een zogenoemde klaphamer raakte een ander kind ernstig gewond.

Welten leeft mee met de nabestaanden van het slachtoffer en familie van de gewonde. "Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die nu volledig van de kaart zijn", zegt de burgemeester. "Dit is het ergste wat je kan overkomen."

De burgemeester heeft zich laten bijpraten door de politie over wat er is gebeurd, maar wil daar verder niet op in gaan. "Het is nog te vroeg om daar verder duiding aan te geven."

Klaphamer

Het ongeluk met de klaphamer gebeurde aan het begin van de middag. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een harde dreun, die tot ver in de omtrek te horen was. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde met een klaphamer, een grote hamer waarmee op poeder wordt geslagen, dat vervolgens met een harde klap tot ontploffing komt.

Een man was in de straat waar het ongeluk gebeurde met de klaphamer bezig. Door de klap raakten twee jongens gewond, van wie er één is overleden. Het dodelijke slachtoffer is nog gereanimeerd door omstanders en later door de toegesnelde hulpdiensten.

Recherche doet momenteel onderzoek in de straat.