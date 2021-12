Lomp knallen met Pussy Destroyer: dagje carbidschieten in Overijssel

Waar de vriendengroep het kanon vandaan heeft, weet Chiel niet meer. Samen met z'n vrienden is hij al de hele dag aan het schieten. "Dit blijft de hele dag leuk. Die knal geeft heel veel adrenaline en het werk wat je ermee hebt, is gewoon hobby", legt hij uit. De mannen gooien vervolgens wat carbid en water in het gevaarte en laten 'm afgaan.

En zo hard gaat dat:

In Saasveld gaat het feest nog tot in de laatste uurtjes door en ook in Dedemsvaart hebben ze er zin in. "We beginnen wat rustiger aan en dan kunnen we volle bak vanmiddag. Ik kijk er al een maand naar uit", zegt een van de jongens vanmorgen.

De vrienden zijn veertien, vijftien en zestien jaar oud. Gevaarlijk is dat volgens hen niet. "We moeten het leren van een professional. Maar gevaarlijk vind ik het niet. Het is gewoon een beetje dom schieten, dat komt wel goed. Als je de melkbussen op één lijn legt, gaat het niet mis", vertelt hij.

Oliebollen

Naast carbid zijn ook oliebollen populair vandaag. In Zwolle staan lange rijen voor oliebollenkramen, zo ook bij de kraam op de Aa-Landen. "Ik kom hier ieder jaar. Vroeger bakten we ze zelf, maar zo lekker kan ik ze niet maken. Vorig jaar was de rij nog een stuk langer", zegt een klant. Dat gaat dit jaar beter, vertelt bakker Gerrit. "Ik heb overlegd met vrienden die op de markt staan en toen kwam dit als oplossing."

De oliebollen van bakker Gerrit zouden de lekkerste van de stad zijn. Zijn geheim? "Ze worden met passie en liefde bereid. Dat komt samen tot een hele mooie oliebol. Lekker krokant van buiten en fluffy van binnen."