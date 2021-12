De onwerkelijke nasleep van het klaphamer-ongeval: "Buurt knalde vrolijk door"

Een gigantische dreun schrikt de Albert Cuyplaan op. Het lijkt op vuurwerk, maar blijkt een klaphamer, waarbij iets gruwelijk mis is gegaan. Omstanders rennen naar twee jonge jongens en verlenen eerste hulp.

Traumahelikopter

Het is tien voor twaalf als 112-correspondent Dennis Bakker in de auto springt. Hij kreeg zojuist een melding dat een traumahelikopter onderweg is naar Haaksbergen. Hij weet nog niet wat er precies aan de hand is, maar daar komt snel verandering in als de politie een bericht plaatst op Twitter.

"Wij verlenen op dit moment hulp bij een ernstig incident in Haaksbergen", twittert Politie Overijssel. "Hierbij zijn twee jonge personen gewond geraakt. Meer informatie later."

We bellen de politie en spreken een woordvoerder die verder niets kan zeggen, maar aan haar stem horen we dat het mis is. Verslaggever Jolande Verheij pakt haar cameratas en rijdt naar Haaksbergen.

Ze nadert de plek van het ongeval en ziet meteen een enorme politiemacht. "Ik denk zo'n acht politieauto's. Later kwam de EOD met verschillende militairen, de brandweer was er ook met een groot team. Bijna de hele straat was afgezet."

Straat vol met politie

"We stonden op een eiland, zo voelde het", zegt correspondent Dennis Bakker. "De straat stond vol met hulpdiensten, verder was er helemaal niemand."

Verheij: "Mensen trokken zich terug in huis, omstanders werden op afstand gehouden. Wij stonden bij het tankstation, relatief dichtbij. Ze hadden de brandweerwagen overdwars voor de woning geparkeerd, om het zicht te blokkeren. Wij zagen alleen bezorgde gezichten van hulpverleners. Het voelde anders dan anders."

Soms zag je agenten schrikken als er weer een knal klonk Verslaggever Jolande Verheij

Een uur later, om twee uur 's middags, meldt de politie dat de twaalfjarige jongen is overleden. Hij is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar het was te laat. Op dat moment ligt het elfjarige slachtoffer ook in het ziekenhuis, ernstig gewond. Hij vecht voor zijn leven.

Ondertussen gaat het politieonderzoek verder en begint de EOD met het ontmantelen van de klaphamer. Terwijl ook landelijke media notificaties sturen dat een twaalfjarige jongen is overleden, wordt er volop vuurwerk afgestoken in de straten rondom het ongeval.

'Buurt knalde gewoon door'

"We dachten, hoe kan dit?", zegt Dennis Bakker. "Is hier niemand op de hoogte van wat hier speelt?" Hij spreekt buurtgenoten die het ook amper kunnen geloven. "Ook in de buurt werd gewoon carbid afgestoken, dat gebeurde soms honderd meter verderop, alsof er niets aan de hand was."

"Onwerkelijk, dat was het", zegt Verheij. "Soms zag je agenten schrikken als er weer een knal klonk. De straat was stil, maar alles eromheen ging gewoon verder."

Inmiddels is alle politie vertrokken uit de straat. De man die met de klaphamer bezig was, is door de politie aangehouden op verdenking van dood door schuld. Burgemeester Rob Welten spreekt van 'een dag van rouw'. "We zijn diep geschokt en ontzet door wat hier gebeurd is."