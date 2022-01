Brandjes en vernielingen op verschillende plekken in Overijssel

Zowel de politie als brandweer rukten uit naar de Christiaan Huygensstraat in Enschede. Midden op straat woedde een brand, voor de derde keer in één avond.

Uiteindelijk moesten verschillende eenheden van de ME aantreden om ervoor te zorgen dat de politie en brandweer hun werk konden doen.

Brand op de Christiaan Huygensstraat in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Christiaan Huygensstraat in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Even verderop, midden op de Pathmossingel, heeft iemand meubels in brand gestoken:

Brand Pathmossingel (Foto: News United / Dennis Bakker)

Even later mocht de brandweer opnieuw langs bij de Pathmossingel. Eén of andere grapjas had het vuur opnieuw aangestoken:

Opnieuw brand Pathmossingel (Foto: News United / Dennis Bakker)

Langs de Deltalaan in Deventer zijn twee bushokjes vernield door vuurwerk. De gemeente is druk bezig om het glas van de weg te halen.

Bushokjes vernield (Foto: PNN)

Vernielde bushokjes in Deventer (Foto: PNN)

Aan de Lodewijkstraat In Hengelo stonden twee textielcontainers in brand:

Brand in Textielcontainers (Foto: Jordi)

Het Woldplein in Steenwijk staat blauw vanwege een containerbrand. Tijdens het blussen bleek de tankautospuit leeg te zijn, waardoor er nog flink wat rook uit de grond komt.

Containerbrand in Steenwijk (Foto: PNN)

Het was schrikken voor mensen aan de Ootmarsumbrink in Enschede. De brandweer kreeg een melding van een woningbrand, die in de overkapping woedde. Inmiddels is het vuur geblust. De oorzaak is waarschijnlijk vuurwerk.

Woningbrand in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Deze auto ging volledig in vlammen op. Het voertuig stond op de parkeerplaats bij het winkelcentrum Stadshagen in Zwolle. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Autobrand in Zwolle (Foto: PNN)

Autobrand in Zwolle (Foto: PNN)

Aan de Irenestraat in Vroomshoop was een flinke afvalbrand, waarbij onder meer autobanden waren aangestoken:

Vroomshoop (Foto: News United / Freddy Gerrits)