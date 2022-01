Weinig te merken van vuurwerkverbod in Zwolle: "Heb deze pijl meegenomen van wintersport"

"Ik heb deze pijl meegenomen van de wintersport", lacht een man die net een vuurpijl de lucht in heeft geschoten. "Het moet toch even gebeuren, ik vind het geweldig."

'Iedereen die we niet kennen, moet de beste wensen krijgen'

Drie jongens lopen samen door de Tesselschadestraat. "Gelukkig nieuwjaar! Wij zijn iedereen de beste wensen aan het wensen. Dat is een traditie, doen we elk jaar. We gaan de hele stad door. Iedereen die we niet kennen, moet de beste wensen krijgen."

Verderop in de straat steekt een jongen in korte broek kindervuurwerk af. Met ongeveer 11 graden was het simpelweg een warme jaarwisseling te noemen. En dat komt hem goed uit: "Ik doe een challenge met vrienden."

'Het hoort er wel bij'

Een vrouw, die samen met haar dochter sterretjes aan het afsteken is, lacht terwijl ze naar de lucht boven de stad kijkt. "We genieten van het categorie 1 vuurwerk dat wordt afgestoken in de stad. Ik vind het wel heel leuk hoor, het hoort er wel bij."