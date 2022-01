Fietsers vinden zwaargewonde vrouwen in gecrashte auto

De fietsers ontdekten de gecrashte auto vanochtend rond kwart over vijf op de H.W. Iordensweg, net buiten Twello. Tot hun schrik zagen ze de drie zwaargewonde slachtoffers nog in de auto zitten. De vrouwen waren zelf niet in staat 112 te bellen. Hoe lang zij al in de auto zaten voordat ze werden gevonden, is dan ook niet bekend.

De brandweer moest de auto open knippen om de slachtoffers te bevrijden. De vrouwen droegen vermoedelijk allemaal tijdens het ongeluk geen gordel, waardoor ze zwaargewond raakten.

Lachgas

In de auto trof de brandweer en lachgastank en ballonnen aan. Of er sprake is van rijden onder invloed, wordt onderzocht. Ook zijn er telefoons in beslag genomen.