Alternatieve Nieuwjaarsduik voor het goede doel in Dalfsen

ALS is een dodelijke spierziekte. Je verliest één voor één de functies van je lichaam. Er is geen behandeling of genezing. De vader van André Schuurman, wethouder in de gemeente Dalfsen, overleed twintig jaar geleden aan de ziekte. "Je ziet iemand voor je ogen aftakelen, mijn vader was binnen het jaar overleden. Dus ik weet wat dit doet in een gezin, de impact die het heeft op een partner, op de kinderen. Toen ik werd gevraagd door Team Dalfsen om voor ALS een Nieuwjaarsduik te nemen twijfelde ik geen moment. Hoewel ik een hekel heb aan koud water!"

Wethouder Dalfsen neemt voor het goede doel een Nieuwjaarsduik (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

In Dalfsen deden meer mensen thuis mee aan de uitdaging van de alternatieve Nieuwjaarsduik. En allemaal om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. Zo heeft de wethouder de teller op ruim 1300 euro staan, maar hij roept iedereen op om nog wat te doneren.

"Het is een verschrikkelijke ziekte, zo ongrijpbaar ook omdat er geen behandeling is. Er is een kans van 15-20 procent dat ik het ook zou kunnen krijgen, de erfelijke variant. Maar wij hebben heel bewust gezegd: ik laat het niet onderzoeken. Er is geen behandeling of genezing. Dus ja, misschien is dat struisvogel-tactiek maar ik wil het gewoon niet weten."

Koukleum

De wethouder is een koukleum, zijn vrouw staat dan ook te lachen als hij eerst een aanloop neemt, het water in de Vecht checkt en weer terug rent. Maar dan neemt hij toch een echte aanloop en duikt het water in. "Het is koud.. brrrr.." Lachend komt Schuurman het water uit. "Ik moet wel met een camera op mij gericht en de steun van mijn sponsoren, maar ik ga nu gauw een warme douche nemen."

Dat hij voor Radio Oost nogmaals een duik moest nemen kwam dan ook als een iets minder prettige verrassing. Maar ook dat heeft de wethouder gedaan.