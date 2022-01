Man die na dodelijk incident in Haaksbergen werd aangehouden nog vast

De man die gisteren na het dodelijke incident met een klaphamer in Haaksbergen is aangehouden, zit in beperkingen. Dat meldt de politie, die verder geen mededelingen doet. Bij het ongeluk overleed een 12-jarige jongen, een 11-jarige jongen raakte ernstig gewond.

Het incident gebeurde aan het begin van de middag aan de Albert Cuyplaan. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Gisteren werd bekend dat de aangehouden man wordt verdacht van dood door schuld.

In beperkingen kan inhouden dat een verdachte geen contact mag hebben met familie, vrienden of bekenden. De verdachte mag dan alleen contact hebben met zijn of haar advocaat, of de politie. Ook kan een mediabeperking worden opgelegd, een verdachte mag dan bijvoorbeeld geen tv kijken of internet raadplegen. Welke beperkingen gelden voor de opgepakte man uit Haaksbergen is niet bekend.

In de straat waar het trieste voorval plaatsvond, heerst zaterdag aan het begin van de middag een trieste stilte. Een buurman veegt zijn oprit aan, af en toe passeert een wandelaar of rijdt een auto voorbij. In dit deel van de Albert Cuyplaan lijkt rond twaalf uur geen vuurwerk afgestoken te zijn, maar even verderop liggen wel twee delen van een openbare prullenbak in het gras. Die is opgeblazen met vuurwerk.

Op de plek waar het ongeluk gebeurde, staan inmiddels aan aantal kaarsjes en liggen bloemen, ter nagedachtenis aan het slachtoffer.

Verontwaardiging over vuurwerk

Aan de oproep van gister op de facebookpagina Ster van Haaksbergen om geen vuurwerk af te steken, is lang niet door iedereen gehoor gegeven. In het hofje achter het huis waar het incident met de klaphamer gebeurde, liggen zelfs vrij veel vuurwerkresten. Net als verderop in de Albert Cuyplaan zelf.

Op sociale media heerst verontwaardiging over het afsteken van vuurwerk in het dorp. "Hoezo Ingetogen?", schrijft iemand op de facebookpagina. "Ingetogen? Niet op de Lansinkstraat!", reageert iemand. Weer iemand anders zegt: "Het is heel erg wat er gebeurd is - en ik wens de familie en vrienden veel sterke toe, maar ik vind het niet eerlijk om mensen maar egoïstisch te noemen of te zeggen dat ze geen respect hebben."

"Dit is het ergste wat je kan overkomen", zei burgemeester Rob Welten van Haaksbergen gisteren in reactie op het drama. "Afschuwelijk en dramatisch. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die nu volledig van de kaart zijn."