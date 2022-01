Dit staat Overijssel in 2022 te wachten: van bomenkap en bioscoopfilm tot verkiezingen

Dat doen we in willekeurige volgorde, en zonder de illusie te hebben om compleet te kunnen zijn.

Burgemeester Enschede

De 54-jarige Roelof Bleker begint aan zijn taak als burgemeester van Enschede. Hij volgt daarmee Onno van Veldhuizen op, die eind september afscheid nam van de stad. Bleker, die in Culemborg woont, keert daarmee terug in de stad waar hij van 2001 tot 2010 wethouder was. Daarvoor zat Bleker ook jarenlang in de gemeenteraad.

"Het is supermooi om weer terug te keren naar Enschede", zei Bleker in reactie op zijn benoeming. "Het is de stad waar ik van m'n 18-de tot m'n 43-ste heb gewoond, waar ik mijn vrouw heb ontmoet en waar mijn kinderen zijn opgegroeid. Mijn hart ligt in Enschede."

Roelof Bleker (Foto: Gemeente Enschede)

Gemeenteraadsverkiezingen

We mogen weer. Stemmen dus. Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege corona is het ook bij deze verkiezingen mogelijk om al twee dagen voor de officiële verkiezingsdag je stem uit te brengen. Daarvoor opent elke gemeente een aantal (dus niet alle) stemlokalen ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart. Dat gebeurde voor het eerst bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, in maart vorig jaar.

In Almelo, Hengelo en Enschede doet Forum voor Democratie voor het eerst mee. In Enschede staat daarnaast de pro-Europese partij Volt op het stembiljet.

Volt doet in Overijssel verder alleen nog in Zwolle mee aan de verkiezingen. De partij wilde ook in Deventer meedoen, maar daar zette de partij zelf een streep door. Omdat de partij vond dat er te weinig vrouwelijke kandidaten waren. De partij hanteert als voorwaarde voor deelname aan verkiezingen namelijk dat er evenveel mannelijke als vrouwelijke kandidaten op de kieslijst staan.

Dit jaar hebben we weer gemeenteraadsverkiezingen. (Foto: ANP)

Bomenkap Lemelerberg

Nog eens twintig hectare aan bos gaat dit jaar verdwijnen op en rond de Lemelrerberg. .Daarmee zijn dan in totaal ruim tweehonderd voetbalvelden (110 hectare) aan bos verdwenen. Natuurherstel, heet dat - hoe tegenstrijdig dat ook mag klinken. Want, zo zeggen ze bij Landschap Overijssel, dat is hard nodig. En: bos groeit overal.

De natuur rond de Lemelerberg verdroogt en verzuurt namelijk, en de heidevelden liggen te geïsoleerd. Daardoor is de natuur kwetsbaar, en dreigen plant- en diersoorten te verdwijnen, zegt ecoloog Mark Zekhuis. Landschap Overijssel herstelt vooral wat het ooit was. De bomen die zijn en worden gekapt staan of stonden er nog geen honderd jaar.

De bomen zijn deels aangeplant, omdat er zandvlaktes waren ontstaan door overbegrazing van de heide. Om die te bedwingen, werden de bomen geplant. En bomen, die planten zichzelf wel voort. En dus, zegt Zekhuis: "Als we niets doen, wordt alles bos in Nederland. En dat belemmert de groei van de heide. Die is hier verdwenen."

Sloop azc: ja of nee?

Wordt het voormalige asielzoekerscentrum in Azelo gesloopt, of krijgt het alsnog een tweede leven. De sloop van de gebouwen is in ieder geval tot juli uitgesteld. Dan moet duidelijk zijn of de sloopkogel er aan te pas gaat komen. Maar we beloven niets, want wat is duidelijkheid in dit dossier?

Kort samengevat: in april vorig jaar leek de kogel door de kerk; het azc zou worden gesloopt. Maar als er tóch nog een kansrijk initiatief voor herontwikkeling zou aandienen, kon de sloop nog worden tegengehouden. De sloop werd daarom met een half jaar opgeschort, in afwachting van een nieuw besluit.

Een besluit over plannen voor eventuele herontwikkeling dus, die een half jaar later nog niet concreet waren. En dat kwam weer mede doordat de gemeente niet duidelijk maakte wat er wél en niet mag op het terrein. En dus werd in december het besluit weer uitgesteld, waarna de sloop tot begin juli 2022 werd uitgesteld. Wordt dus vervolgd.

Twente op film

Een avondvullende bioscoopfilm over honderd jaar Twente. Die verschijnt deze zomer. ‘Twente op film’ is een film met alleen maar beelden van vroeger. Na een oproep van actrice Johanna ter Steege en filmmaker Erik Willems om amateurbeelden te delen voor hun project, is er al een flinke hoeveelheid filmmateriaal verzameld.

De film wordt voor de zomer van 2022 uitgebracht, komt dus in de bioscoop en zal daarna ook te zien zijn bij RTV Oost en Omroep Max.

Busvervoer in IJssel-Vecht

De provincie Overijssel maakt samen met Gelderland en Flevoland bekend welk bedrijf in de regio IJssel-Vecht het stad- en streekvervoer mag gaan verzorgen. Die behelst onder meer het noorden en westen van Overijssel en de Veluwe. Over die zo genoemde 'concessie' is veel te doen, vanwege fraude door vervoerder Keolis. Dat won destijds de aanbesteding, maar die werd Keolis later weer afgenomen. Keolis had ongeoorloofde afspraken gemaakt met BYD, de leverancier van de elektrische bussen.

Keolis kreeg daarna wel de noodconcessie, en dus rijden de bussen tot half december sowieso nog onder de vlag van Keolis (met als merknaam RRReis). Keolis doet ook een gooi om het busvervoer te mogen blijven verzorgen. Daarbij heeft Keolis concurrentie van Qbuzz en EBS.

Het bedrijf dat de aanbesteding wint, mag het busvervoer in de regio verzorgen tot eind 2035. De elektrische bussen die al een jaar met problemen kampen, blijven ongeacht welk bedrijf het wordt in de regio rijden.

De bus van Deventer naar Zwolle via Olst (Foto: Wouter de Wilde / WDW Foto's)

Opvang asielzoekers

Kampen deed het vrijwillig, Enschede moét het doen, Zwolle onderzoekt het nog: het aanbieden van noodopvang voor vluchtelingen.

Kampen heeft een tijdelijke locatie voor de duur van zes tot twaalf maanden in de aanbieding. “Wenselijk en menselijk", noemde burgemeester Sander de Rouwe dat in november. “Kampen levert hiermee op eigen initiatief een bijdrage aan de humanitaire nood die is ontstaan door het tekort aan opvangplaatsen in Nederland.”

De potentiele noodopvang in Kampen ligt op een bedrijventerrein, aan de Industrieweg 11 in Kampen. Er zouden zo'n 100 tot 120 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Als alles volgens planning verloopt, is Kampen er nog in januari klaar voor om de eerste asielzoekers op te vangen.

Enschede gaat dus zeker asielzoekers opvangen, in Hangar 18 op de voormalige Vliegbasis Twenthe. Dat gebeurt dus niet vrijwillig: Enschede kreeg van het demissionaire kabinet een 'aanwijzing'. Daarmee werd het als het ware opgelegd door het Rijk. Waarnemend burgemeester Theo Bovens reageerde daarop dat Enschede niet gediend is van zware drukmiddelen.