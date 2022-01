Advocaat van verdachte van ‘klaphamer-drama’ Haaksbergen: ‘Hoe kon dit?’

Bij dit ongeluk oudejaarsdag kwam een 12-jarige jongen om het leven, terwijl zijn 11-jarig vriendje zwaargewond raakte aan zijn been. De man die de klaphamer bediende, werd ter plaatse aangehouden wegens dood door schuld.

'Onderdeel losgeschoten'

De recherche heeft de Albert Cuyplaan in Haaksbergen de hele middag afgesloten gehouden voor sporenonderzoek. Volgens omwonenden zou er een onderdeel van de klaphamer zijn losgeschoten en heeft dit de twee jongens geraakt.

De slachtoffers maakten overigens geen deel uit van het gezelschap dat met de klaphamer schoot, maar waren daar min of meer bij toeval. De politie vermoedt dat ze net kwamen aanlopen of even hebben staan toekijken. De politie is nog op zoek naar ooggetuigen die hier meer over kunnen vertellen.

Reactie advocaat

De Haaksbergenaar die de klaphamer bediende - een soort hamer waarmee explosief poeder tot ontploffing wordt gebracht - zit momenteel vast in het arrestantencomplex in Borne. Justitie heeft zogenoemde beperkingen opgelegd, wat inhoudt dat hij behalve met zijn advocaat met niemand van buitenaf ook maar enig contact mag hebben.

Advocaat Janbart Kalk: "Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht." (Foto: Kalk en Ural Strafrechtadvocaten)

Juist vanwege die beperkingen zegt advocaat Janbart Kalk inhoudelijk niets over de zaak te mogen zeggen.

“Het enige wat ik erover kwijt wil, is dat het in een ieders belang is dat dit ongeval tot op de bodem wordt uitgezocht. In het belang van de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer, in het belang van de familie van de gewonde jongen en ook in het belang van mijn cliënt en zijn familie”, aldus de raadsman.

'Keurige huisvader'

In het verleden hebben zich vaker ongevallen voorgedaan met klaphamers. In Vriezenveen raakte een lokale kaashandelaar tijdens de jaarwisseling van 2015 zwaargewond nadat hij even daarvoor het explosieve poeder had doorgeroerd. Het ongeval kreeg vervolgens landelijke publiciteit omdat een klein legertje aan vrijwilligers als een soort noaberhulp de kaaswinkel openhield, terwijl het slachtoffer in het ziekenhuis lag.

De klaphamer is ondanks eerdere ongelukken legaal. Omdat klaphamers officieel niet als vuurwerk worden aangemerkt, vielen ze dit jaar niet onder het 'corona-vuurwerkverbod'. Net als carbid gelden ze zodoende soms als alternatief.

De Haaksbergenaar die momenteel vastzit, wordt door plaatsgenoten omschreven als een keurig nette huisvader. “Zeker geen branieschopper.” In het dorp wordt ook met hem en zijn familie meegeleefd. “Uiteraard heeft hij dit niet gewild.”

'Alleen maar verliezers'

Advocaat Janbart Kalk over de gemoedstoestand van zijn cliënt: “Die kun je uiteraard wel invullen. Dit heeft een enorme impact op hem. Het is een drama voor alle betrokken partijen. Dit is een zaak die alleen maar verliezers kent.”

Zoals eerder vandaag gemeld, is er in Haaksbergen op de plek waar het jongetje om het leven kwam intussen een gedenkteken voor het slachtoffer geplaatst.