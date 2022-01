Eigenaar sportwinkel Almelo na ramkraak: 'Een verschrikkelijk begin van het nieuwe jaar'

"De pui is volledig verwoest. Het gaat nog wel even duren voordat we die vervangen hebben, want het is een op maat gemaakte pui. Ik heb nog geen contact gehad met de leverancier, dus het is nog niet in te schatten hoelang het precies gaat duren voordat de winkel helemaal is opgeknapt. Morgen beginnen we met opruimen en gaan we aangifte doen en daarna zien we wel verder", vertelt de aangeslagen eigenaar Zwijnenberg.

Bestellingen

Ondanks de ravage hoeven klanten van de sportwinkel, die online een bestelling hebben geplaatst, niet langer te wachten op hun pakketje. Zwijnenberg: "Dat wordt allemaal geregeld via het centrale magazijn van het hoofdkantoor, dus klanten krijgen hun bestelling gewoon op de afgesproken tijd binnen. Ondertussen gaan wij bezig met het herbouwen van onze winkel en hopen we weer zo snel mogelijk open te gaan"

Deur werd door de klap een flink eind de winkel ingeslingerd (Foto: Remco Zwijnenberg)

Bewakingscamera

De politie is nog volop bezig met het onderzoek. "We onderzoeken op dit moment de camerabeelden en hopen daardoor meer te weten te komen over de identiteit van de dader(s)", zegt politiewoordvoerder Nicole van Voorst. "We hebben het vermoeden dat de auto is gevlucht via de Ossenkoppelerhoek. We verzoeken buurtbewoners uit die wijk dan ook om zich te melden als ze iets opmerkelijks hebben gezien met betrekking tot dit incident."

Veel schade na ramkraak sportwinkel (Foto: Remco Zwijnenberg)

Vluchtauto?

De auto die vanmorgen in het water aan de Willem de Clerqstraat werd gevonden, is inmiddels uit het water gehaald. Van Voorst "Die zal morgen verder onderzocht worden en dan wordt ook meer duidelijk of deze wagen een rol heeft gespeeld in de ramkraak."