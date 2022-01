'Klaphamer-drama' Haaksbergen: klasgenootjes slachtoffer onderbreken vakantie om herdenkingsplekje in te richten

De school Het Assink in Haaksbergen richt een herdenkingsplek in voor het 12-jarig slachtoffer van het 'klaphamer-drama'. De directe klasgenootjes van de verongelukte jongen onderbreken morgen hun vakantie om gezamenlijk dit gedenkhoekje op te bouwen.

De 12-jarige jongen kwam oudejaarsdag om het leven bij het ongeluk met de klaphamer, een soort hamer waarmee explosief poeder tot ontploffing wordt gebracht. Een 11-jarig vriendje liep zwaar letsel aan beide onderbenen op.

De school Het Assink, waar het dodelijk slachtoffer in het eerste jaar van het VWO zat, heeft momenteel vakantie. Na het ongeluk is er echter meteen een crisisteam bijeengeroepen dat zich richtte op de vraag hoe de leerlingen ondanks de vakantie zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen.

Herdenkingsplek

Directrice Ingrid Hegeman laat in een brief aan de ouders weten dat de directe klasgenootjes maandag op school worden opgevangen door hun mentor, leerlingenbegeleider en teamleider. Vervolgens zullen zij onder begeleiding gezamenlijk een herdenkingsplek voor het slachtoffer inrichten.

Voor leerlingen en ouders is er de rest van de middag de mogelijkheid om deze herdenkingsplek te bezoeken. Het gedenkhoekje zal ook de komende weken blijven bestaan, zodat de overige scholieren er terecht kunnen als op maandag 10 januari de lessen weer worden hervat.

Inmiddels is de 11-jarige jongen aan beide onderbenen geopereerd. Hij heeft onder meer botbreuken opgelopen. Hoewel hij nog veel pijn heeft, maakt hij het fysiek naar omstandigheden redelijk.

Explosief poeder

Klaphamers worden officieel niet als vuurwerk aangemerkt en staan ondanks eerdere ongelukken, waaronder in 2015 in Vriezenveen, te boek als relatief onschuldig. Het gevaar schuilt 'm vooral in het explosieve poeder. Het minste of geringste vonkje kan dit poeder - een mengsel van zwavel en natriumchloraat - vroegtijdig doen ontploffen. Zo moet het poeder met een plastic lepeltje worden doorgeroerd omdat een metalen lepel een vonkje kan veroorzaken.

'Granaatscherven'

De technische recherche is nog bezig met onderzoek wat er in Haaksbergen fout is gegaan. Volgens buurtbewoners is de metalen schaal, waarin het poeder wordt gelegd, door nog onbekende oorzaak waarschijnlijk uit elkaar geknald. Vervolgens vlogen de metaaldelen als een soort granaatscherven rond. Het dodelijk slachtoffer zou in de borststreek zijn geraakt, zijn vriendje met name in zijn onderbenen. Een derde jongetje bleef ongedeerd.

De jongens maakten overigens geen deel uit van het gezelschap dat met de metaalhamer schoot, maar was op 'het verkeerde moment op de verkeerde plaats'. De politie vermoedt dat ze net aan kwamen lopen of mogelijk even hebben staan toekijken. De politie is nog op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de toedracht van het ongeval.

Reactie advocaat

Advocaat Janbart Kalk, de raadsman van de man die klaphamer bediende, pleitte er eerder bij RTV Oost voor dat er grondig onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het ongeval. "Dat is in het belang van de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer, in het belang van de familie van de gewonde jongen en ook in het belang van mijn cliënt en zijn familie. Dit is een zaak die alleen maar verliezers kent."

De Haaksbergenaar is aangehouden wegens dood door schuld en zit nog vast. In de buurt staat hij bekend als een keurige huisvader.