'Winterhitte' brengt ritme van dieren en planten uit balans

Jeroen Bredenbeek, boswachter ecologie in Noordwest-Overijssel is daar duidelijk over: "Het is natuurlijk heel extreem. Het is de warmste jaarwisseling ooit en dat wil wel wat zeggen, want we meten de temperatuur al zo'n honderdvijftig jaar. Je kan op wereldniveau zien wat daar de gevolgen van zijn. Bosbranden, extreem veel sneeuw in Amerika, smeltende ijskappen en skipistes in Oostenrijk die alweer voor een deel aan het ontdooien zijn."

Extreem

Bredenbeek vervolgt: "En we merken het hier bij ons ook. De zachte winters hebben heel veel invloed op de natuur." Hij vertelt dat een korte periode van warme dagen achter elkaar natuurlijk niet gelijk dramatisch is, maar dat je er wel aan kan zien dat ook de natuur in Overijssel een beetje van slag is. "Kijk bijvoorbeeld naar deze Zwarte Els", zegt hij "de takjes met katjes zijn al verlengd. Dus de boom is al aan het bloeien en dat is extreem vroeg voor dit jaar." Met name mensen met hooikoorts zullen daar volgens hem hinder van ondervinden want er vliegen al aardig wat pollen door de lucht. "De Hazelaar bloeit, de Zwarte Els bloeit en je ziet ook al de eerste bloembollen boven de grond uitkomen", zegt de boswachter.

Vogels

Maar ook dieren in Overijssel reageren op de 'winterhitte'. Dat hoeft volgens Bredenbeek niet gelijk schadelijk te zijn maar het is wel merkbaar. "Neem bijvoorbeeld de Roerdomp, een reiger, die profiteert van de warme winter in ons gebied. Die kan in een strenge winter met bevroren water heel slecht bij zijn voedsel komen. Dat heeft tot gevolg dat een heleboel van die Roerdompen in strenge winters dood gaan. Maar we zien de laatste paar jaar dat het aantal paren dat in Nederland broedt enorm is toegenomen. Dat is een rechtstreeks effect van de warmere winters", zegt Bredenbeek. "Er zijn zelfs waarnemingen dat boerenzwaluwen, die normaal gesproken rond deze tijd in Afrika zitten, hier gewoon blijven hangen omdat het zo warm is."

In Nederland zijn de effecten volgens hem dus goed merkbaar. "We zijn natuurlijk een laagland, denk aan onze dijken in relatie tot de zeespiegelstijging. We kennen allemaal wel het kaartje van 'Amersfoort aan zee', het zit wel in je achterhoofd dat het een keer realiteit kan worden."

Natuur heeft last van 'winterhitte' (Foto: Marielle Beumer)

In negatief opzicht heeft de klimaatverandering vooral effect op de toenemende extremiteiten in het weer, waar ook Overijssel de afgelopen jaren de gevolgen van heeft ervaren. "We hebben te maken met hele droge zomers, maar ook korte en felle vorstperiodes op ongebruikelijke tijden. Ook zijn we in toenemende mate getuige van extreem veel regen en windhozen. Op die extreme situaties is de natuur niet ingericht, zegt de boswachter. "Die onvoorspelbare heftige weersveranderingen zijn voor de natuur moeilijk."

Wake-upcall

Hij ziet in de warme winterdagen die we nu net achter de rug hebben vooral een wake-upcall voor mensen die nog twijfelen aan het effect van de mondiale opwarming van de aarde. "Voor mij zijn de warme dagen van december en januari een bevestiging van wat er wereldwijd gaande is. Maar voor sommige mensen kan het misschien ook een eyeopener zijn."

De signalen dat het sein op rood staat zijn volgens hem overduidelijk. "Als je kijkt naar de records die we de laatste tijd qua weer breken, dan zijn dat hoofdzakelijk warmte- en neerslag records. En die zijn allemaal rechtstreeks toe te schrijven aan de mondiale klimaatverandering."