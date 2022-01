Gert Huzink lijkt topklassering te kunnen vergeten in Dakar Rally

Hij had zijn zinnen gezet op een topklassering in de Dakar Rally, maar na de eerste echte etappe lijkt Gert Huzink dit al uit zijn hoofd te moeten zetten. De coureur uit Manderveen kwam pas vier uur later dan titelverdediger Dmitry Sotnikov binnen in het klassement van de trucks.

Een flinke domper voor Huzink en het Almelose Riwald Dakar Team. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht, want na 160 kilometer was de achterstand slechts zeven minuten. Daarna ging het hard, want op 200 kilometer was het verschil al bijna een halfuur door een technische storing. Uiteindelijk kwam Huzink dus vier uur na Sotnikov over de streep in Ha'il, een stad in Saoedi-Arabië. De start van Huzink was nog veelbelovend: na de proloog van gisteren stond hij nog zesde.

Mirjam Pol

Mirjam Pol uit Borne is na de eerste etappe - over 546 kilometer, waarvan 334 kilometer tegen de klok - terug te vinden op de 67ste plek. De winst ging naar de Australiër Daniel Sanders, die anderhalf uur sneller was dan Pol, die ook nog eens een tijdstraf van 15 minuten kreeg.

Tim Rietveld

In de klasse lichtgewicht auto (T3) liep ook de Wierdense navigator Tim Rietveld averij op. Met piloot Hans Weijs kwam hij twee uur na de winnaar binnen.