Twee keer brand in korte tijd in Deventer: politie doet onderzoek

De brand bij de school ontstond doordat een vuurtje was gestookt onder een overkapping en tegen een ruit. Het vuur is niet naar binnen geslagen, wel is er forse schade aan het pand. Niemand raakte gewond.

Autobrand

Precies een uur later was er opnieuw een brand, dit keer op een parkeerplaats achter woningen aan de Landsherenlaan. Naast de auto stonden geen andere voertuigen, het vuur sloeg niet over.

Volgens de eigenaar is de auto al een tijdje niet gebruikt vanwege een defect. Opvallend is dat er een flesje op de auto ligt. Onderzocht wordt of dit met de brand te maken heeft.

De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Het is niet duidelijk of er een verband is.

Autobrand aan de Landsherenlaan (Foto: News United / Rens Hulman)