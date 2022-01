Trainer Frank Wormuth na vier jaar weg bij Heracles: "Ik ben 61 en wil me graag nog ontwikkelen"

"Tussen kerst en oud en nieuw hebben de club en ik over de toekomst gesproken en ik heb aangegeven na dit seizoen een andere stap te maken", begint de 61-jarige trainer.

Geen spontaan besluit

"We hebben straks vier jaar fijn samengewerkt. Zo'n besluit neem je niet spontaan. Daar denk je lang over na. Eigenlijk is het dezelfde situatie als die ik bij de Duitse voetbalbond had. Na tien jaar had ik het gevoel dat het fantastisch was, maar dat ik graag iets anders zou doen. Ook qua leeftijd had ik nog een kans."

Comfortzone

"Toen ben ik naar Heracles gegaan. Hier heb ik een fantastische samenwerking met Tim Gilissen, Rob Toussaint en de hele staf. En dan kom je op een punt waar je je afvraagt, wil ik zo verder gaan?"

"Heracles is een comfortzone geworden, superclub. Dan ga ik aan m'n leeftijd denken en is er misschien nog een kans een stap te maken. Dat gaat niet over een betere of een slechtere club. Dat gaat om andere taken. Dan moet je afwachten of je de kans krijgt en die heb ik gekregen", aldus de trainer die al hint op een nieuwe club.

Perspectief

Wormuth gaf in het verleden wel eens aan dat hij meer perspectief wilde zien en dat de lat omhoog zou gaan bij Heracles. "Als je bij Heracles tekent, weet je ook welke mogelijkheden er zijn. Dan kan ik niet zeuren. Dat is zo. Je hebt talenten, die moet je verbeteren. Ik denk dat we de laatste 3,5 jaar goed samengewerkt hebben."

"Bij Heracles heb je dat perspectief niet op korte termijn. Mogelijk wel op middellange of lange termijn. Als je Heracles de laatste jaren bekijkt, zie je dat ze steeds beter worden. Op de ranglijst van de laatste tien jaar staan ze negende. Maar zoveel tijd heb ik niet meer."

Wormuth tijdens zijn eerste training in 2018 (Foto: Orange Pictures)

Niet nog tien jaar wachten

"Ik ben 61 en ik kan niet nog tien jaar wachten op een grote kans om misschien Europees te spelen. Dat is zeker ook een reden, maar niet de belangrijkste. Ik wil me graag nog ontwikkelen en dat betekent andere taken."

Prestaties Wormuth

In zijn eerste jaar haalde Wormuth met Heracles de play-offs, maar verloor daarin van FC Utrecht. Het jaar erop werd niet uitgespeeld vanwege corona. Op dat moment stond Heracles achtste. Vorig jaar eindigde de Almelose ploeg op plek negen en momenteel staat het dertiende.

Groningen?

Wormuth werd onlangs, net als scheidend Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen, in verband gebracht met FC Groningen. Daar vertrekt trainer Danny Buijs na het seizoen. Mark-Jan Fledderus is de technisch directeur bij FC Groningen en werkte eerder samen met Wormuth bij Heracles. De Duitse oefenmeester is sinds 1 januari in gesprek met andere clubs, maar wil daar niets over zeggen. Wel lijkt hij al ver te zijn met een nieuwe werkgever.

Namen in potlood

Technisch directeur Tim Gilissen moet dus aan de bak voor een opvolger. De ideeën zijn er, maar er is nog niemand benaderd: "Nee dat niet, maar het is natuurlijk wel zo dat het gevoel dat Wormuth mogelijk weg zou gaan zich heeft ontwikkeld. Dan pak je wel een keer een papiertje en schrijf je wat je belangrijk vindt om het moment dat dat zou gebeuren. Daar staan wel wat namen met potlood bij, maar verder is er nog niets gebeurd omdat we dit eerst zeker wilden weten", aldus Gilissen, die eveneens laat weten dat er weinig verwacht wordt op de transfermarkt bij zijn club.