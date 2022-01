Zwollenaar wil Pokémon kaart voor tonnen laten veilen, maar is hij wel echt?

"Er rust een plicht op ons als veilinghuis, maar ook op de verkoper en koper om dat heel goed te onderzoeken", zegt Hessink. "Soms is dat moeilijk maar het kan ook vrij simpel zijn. Als mensen maar precies weten waar ze op moeten letten."

Zo kreeg het veilinghuis onlangs van een Zwollenaar die anoniem wil blijven, een zeldzame Pokémon kaart aangeboden. De kaart komt uit een serie waarvan er wereldwijd slechts twintig gemaakt zijn. De kaart is op een veiling eerder dit jaar voor een paar honderdduizend euro verkocht. Maar betreft het wel dezelfde kaart? of gaat het om een replica?

"Dat is aan ons om te beoordelen", zegt Hessink. "We krijgen heel vaak telefoontjes of een e-mails van mensen die iets moois aanbieden voor de veiling. Dan gaat mijn hart hoger slaan, want je denkt; het is misschien een hoofdprijs. Bij deze specifieke Pokémon kaart praten we namelijk over een object dat tussen de twee- en driehonderdduizend euro waard is. Als hij dan echt blijkt te zijn, denk je al gauw; wauw!"

"Goede vervalsingen bestaan niet, want die worden als echt verkocht." Richard Hessink, veilingmeester

Echt of niet?

Hessink vertelt; "bij verkoop valt er dan veel commissie te verdienen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat we de kaart daarom gelijk maar in de catalogus zetten.

Als hij niet echt blijkt te zijn, dan heb je onherroepelijk trammelant. Dus we moeten het onderzoeken. Als je weinig informatie hebt over de herkomst en de productie, dan is dat best lastig. Want goede vervalsingen bestaan niet. Die zijn zo goed vervalst of nagemaakt dat ze als echt verkocht worden. Je ziet dus alleen maar slechte vervalsingen voorbijkomen. Maar in het geval van deze Pokémon kaart kunnen we het onderzoek vrij gemakkelijk doen", zegt Hessink.

"Volgens de verkoper, die hem via een weggeefactie op YouTube heeft gekregen, is de kaart begin dit jaar op eBay verkocht. Wat we doen is de gegevens van de originele kaart die geveild is vergelijken met de kaart die wij hier van deze Zwollenaar aangeboden krijgen. Hoe dat onderzoek in zijn werk gaat, is in de onderstaande videoreportage te zien.

"In dit specifieke geval was het voor ons een gemakkelijk onderzoek", zegt Hessink. Maar bij andere dure objecten zoals schilderijen moeten we soms externe deskundigen raadplegen."

Onderzoek

Als voorbeeld noemt hij de veiling van de Banksy graffiti kunstwerken waarvan Hessink er inmiddels een aantal verkocht heeft. "We moeten zelf onderzoek doen en bewijsmateriaal verzamelen om de echtheid van de streetart te garanderen. Dat is soms lastig, omdat Banksy veel van zijn straatkunst niet erkent."

Daarom moet het Zwolse veilinghuis flink aan de slag om de echtheid te kunnen garanderen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van historisch onderzoek, foto's en de expertise van deskundigen.

"Dat onderzoek doen we naar beste kunnen", zegt Hessink. "We proberen te voorkomen dat er verkeerde spullen onder de hamer gaan, maar we zijn niet alwetend. Mocht het wel een keer mis gaan, dan hebben we als veilinghuis een garantietermijn die de koper beschermt. Als er iets niet in de haak is, kunnen kopers binnen een bepaalde periode van de koop afzien."

"Het onderzoek naar de zeldzame Pokémon kaart was wat dat betreft voor ons gemakkelijk." Hessink legt uit; "We vergelijken de kaart gewoon met de foto's en de gegevens van de kaart die in maart op eBay voor een 375.000 dollar is verkocht. We kijken dan niet naar de kaart zelf, maar naar het plastic omhulsel waarin de dure Pokémon kaart is gesealed. Daarin moet het logo van PSA, de instantie die de echtheid van de kaarten beoordeelt, te vinden zijn. Staat dat logo er niet in, dan hebben we te maken met een replica."

Teleurstellend

"Voor ons was het vrij snel duidelijk dat het hier niet de originele kaart betrof", zegt Hessink. Teleurstellend voor de Zwollenaar die dacht dat hij de jackpot gekregen had. Maar tegelijkertijd leerzaam voor alle andere verzamelaars van de populaire Pokémon kaarten.

"We leggen mensen uit wat ze moeten zien, want ze kijken wel maar zien het niet", zegt Hessink. "Pas als je duidelijk maakt waar ze op moeten letten, dan zien ze het ze. Dus de volgende keer dat iemand zo'n kaart tegen komt zal hij vanaf nu vast en zeker kijken of er rechts onder in de hoek in het plastic een PSA logo staat. Is dat niet zo, hou dan maar op met dagdromen."