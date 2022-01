Vallende sterren boven Overijssel vannacht, maar kleine kans dat we ze zien

Liefhebbers opgelet. Rond vier uur vannacht kunnen er tot veertig meteoren aan de hemel voorbij schieten. Maar is het de moeite om de wekker te zetten? Gert Gooten van de Sterrenwacht Zwolle denkt dat we niets te zien krijgen.

Eerst maar even de theorie: vannacht komen de Boötiden in het vizier. Volgens weerwebsite Weerplaza laat het een lang, blauwachtig spoor zien. De meteoren zijn niet zo fel, dus donkere omstandigheden zijn wel nodig bij het spotten naar de vallende sterren.

Maar ook moet het helder weer zijn. En daar zit het probleem. zegt Gooten. "De weersverwachting is helaas niet goed. De laatste dagen hebben we te maken met bewolkt weer en regen. En dat zet zich ook door naar vanavond. Dus helaas is er denk ik geen vallende ster te zien."

Noorden

De mensen die het er toch op willen gokken vannacht, moeten hun wekker om vier uur zetten en richting het noorden kijken, zegt Gooten. "Ik denk dat de meeste mensen de Grote Beer wel weten te vinden. Die wordt ook wel het steelpannetje genoemd. Als je die steel iets verder naar beneden buigt, dan kom je het sterrenbeeld Boötis uit. Dus in die richting moet je kijken."

Als je, tegen alle verwachtingen in, toch een vallende ster ziet, dan moet je je bedenken dat de snelheid 41 kilometer per seconde is. Dat is ongeveer 150.000 kilometer per uur.