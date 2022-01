Scholen in basis- en voortgezet onderwijs weer open na kerstvakantie

Het besluit van het kabinet is voorafgegaan door een advies van het OMT. Het besluit volgt op de schoolsluiting die geldt sinds 20 december. Toen gingen de scholen al een week voor de kerstvakantie dicht in de hoop de stijging van het aantal coronabesmettingen de kop in te drukken.

Hoger onderwijs

Studenten aan universiteiten, hogescholen en in het middelbaar beroepsonderwijs moeten voorlopig nog online onderwijs volgen, uitzonderingen daargelaten. Op 14 januari wordt opnieuw bekeken of ook zij weer fysiek onderwijs kunnen krijgen.

"Ik heb goed nieuws voor alle leerlingen", gaf minister Slob aan, zich richtend op de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. "Maandag gaan de scholen weer open. Het OMT acht dit verantwoord." Slob benadrukte dat wel dezelfde beperkingen gelden zoals die al voor de kerstvakantie golden. Preventief testen dus vanaf groep zes. "Dat is goed nieuws voor leerlingen. Het is belangrijk dat ze weer naar school kunnen gaan", aldus Slob..

Ouders

Voor ouders betekent het besluit van het kabinet dat kinderen niet teruggaan naar thuisonderwijs. Leerlingen kregen de week voor de kerstvakantie immers geen onderwijs op afstand. Het was 'gewoon' een extra week vakantie. Wat voor veel ouders ook problemen opleverden, want ineens moest voor een week extra oppas worden geregeld. Ouders met cruciale beroepen konden hun kinderen wel één of meerdere dagen onderbrengen op school of bij de kinderopvang.

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen is overigens opnieuw toegenomen. Tussen zondag- en maandagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 14.623 positieve testen in heel Nederland. Dat zijn er fors meer dan precies een week geleden, toen in een etmaal 11.440 nieuwe besmettingen werden ontdekt. Het gemiddelde is daarmee gestegen tot 14.880 per dag.

De toename was voorzien, aangezien de omikronvariant van het coronavirus inmiddels dominant is. Deze variant verspreidt zich een stuk sneller dan de deltavariant, die de maanden daarvoor veruit het meest voorkwam in Nederland.