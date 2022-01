'Klaphamer-drama' Haaksbergen: leerlingen Het Assink proberen gezamenlijk verlies van schoolgenootje te verwerken

De directeur heeft een hectische jaarwisseling achter de rug. Heel anders dan ze zich vooraf had voorgesteld. Meteen nadat bekend werd dat bij het 'klaphamer-drama' een 12-jarige leerling uit het eerste leerjaar van het VWO om het leven was gekomen, werd het crisisteam van Het Assink bijeen geroepen. Een scholengemeenschap met meerdere locaties.

Behalve in buurgemeenten heeft Het Assink twee locaties in Haaksbergen: De Bouwmeester (1200 leerlingen) en Van Brakelstraat (500 leerlingen). Maar ondanks die forse leerlingenaantallen kennen veel scholieren elkaar persoonlijk. Omdat Haaksbergen van oudsher nu eenmaal een hechte gemeenschap is, waar veel lief en leed gezamenlijk wordt gedeeld. De veelgeroemde noaberhulp, waar het Twentse platteland zo bekend om staat, wordt hier in bepaalde geledingen van de lokale bevolking nog in hoofdletters geschreven.

Crisisteam

Het crisisteam van Het Assink komt wel vaker bijeen. Zoals dat destijds ongetwijfeld ook rond het monstertruckdrama is gebeurd.

"We kennen een calamiteitenprotocol. Zoals iedere school dat heeft", vertelt directeur Hegeman. "Dit protocol stellen we ieder jaar bij. We gebruiken het wel vaker. Meestal meer intern. In de drie jaar dat ik nu hier op Het Assink zit, is dit toch wel de heftigste calamiteit die ik heb meegemaakt."

Hoewel de school vanwege vakantie momenteel de deuren gesloten heeft, is er vanochtend een uitzondering gemaakt. Juist om de direct betrokkenen rond het klaphamer-drama de kans te bieden om elkaar te ontmoeten. En om de ervaringen van die tragische gebeurtenis op oudejaarsdag zoveel mogelijk met elkaar te kunnen delen. Directe klasgenootjes van het omgekomen slachtoffer, maar ook leerkrachten en eventueel andere medewerkers van de school. "Dit is belangrijk voor de verwerking", aldus directeur Hegeman.

Op school opgevangen

's Ochtends werden eerst medewerkers van de school opgevangen, waarna rond het middaguur de klasgenootjes van het slachtoffer op school kwamen. Zij waren het die vervolgens de herdenkingsplek hebben ingericht. Andere leerlingen en ouders mogen die plek vanmiddag bezoeken en eventueel een persoonlijke groet achterlaten.

Monumentje

Intussen is de Haaksbergse gemeenschap nog altijd in grote rouw gedompeld. In de berm langs de Albert Cuyplaan, waar het ongeluk is gebeurd, is inmiddels een monumentje opgericht, waar dorpsgenoten hun medeleven betuigen. Bloemen, een brief met het handschrift van een kind, een knuffel, een lantaarn met een brandend waxinelichtje.

Veel inwoners van 'de Ster van Twente' - zoals het dorp zichzelf graag noemt - kennen niet alleen de ouders van het slachtoffer, maar ook de man die de klaphamer heeft bediend. Hij is aangehouden wegens dood door schuld en zit nog vast. Het rechercheonderzoek is er vooral op gericht na te gaan wat er is misgegaan. Of de Haaksbergenaar eventueel onzorgvuldig heeft gehandeld of dat er mogelijk een andere oorzaak is, waar hij verder geen enkele invloed op had.

'Granaatscherven'

Volgens omwonenden is de metalen schaal - waar het explosieve poedermengsel in moet dat door de hamer tot ontploffing wordt gebracht - door onbekende oorzaak uit elkaar gereten. De metaalsplinters vlogen vervolgens als een soort granaatscherven alle kanten op.

De 12-jarige jongen werd in zijn borststreek getroffen, een 11-jarig vriendje in zijn twee onderbenen. De 11-jarige is overigens geen leerling van Het Assink, maar zit nog nog op de basisschool.

Advocaat Janbart Kalk pleit voor grondig onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de klaphamer. (Foto: Kalk en Ural Strafrechtadvocaten)

'Grondig onderzoek'

Veel Haaksbergenaren leven niet alleen mee met de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer, maar ook met hun plaatsgenoot die momenteel achter de tralies zit. Vanwege zogenoemde beperkingen die justitie heeft opgelegd, mag de man geen enkel contact hebben met zijn familie. De enige die hij mag zien en spreken, is zijn advocaat Janbart Kalk en de rechercheurs die hem ondervragen. De man staat in de buurt bekend als een keurige huisvader.

Zijn advocaat pleitte eerder al bij RTV Oost voor een grondig onderzoek naar de oorzaak: “Het is in ieders belang dat dit ongeval tot op de bodem wordt uitgezocht. In het belang van de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer, in het belang van de familie van de gewonde jongen en ook in het belang van mijn cliënt en zijn familie."

'Alleen maar verliezers'

"Al met al is dit een gruwelijk ongeval en een zaak die alleen maar verliezers kent", zegt directeur Ingrid Hegeman. "Als ik voor onze school spreek, is nu onze grootste zorg onze leerlingen en onze medewerkers. En dat doen we zoveel mogelijk in afstemming met de ouders van de betreffende leerling."

Het is de bedoeling dat de herdenkingsplek in de school de komende weken blijft liggen. Zodat zoveel mogelijk leerlingen er kunnen stilstaan bij het verlies van hun overleden schoolgenoot. "Door corona hebben we al een hele zware tijd achter de rug. Vanavond horen we tijdens de persconferentie of we weer open mogen, maar we hopen nu van harte dat we straks weer naar school mogen. Het is van belang dat we dit zoveel mogelijk met elkaar proberen te verwerken", besluit directeur Hegeman.