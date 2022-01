Midwinterhoornblazers in Hardenberg zagen ook dit jaar alles afgeblazen worden: ‘Dan maar de bossen in’

Om de Midwinterhoorns niet te laten verstoffen, trekken de blazers regelmatig de natuurgebieden rondom Hardenberg in. “Meestal gaat er dan een Whatsappje rond in onze groepsapp. Velen melden zich dan aan om een paar uur te gaan blazen, zoals hier in natuurgebied De Oldemijer.”



Judith Benner is secretaris bij stichting Midwinterhoornblazers Hardenberg (Foto: RTV Oost/ Max van Olst)

‘Buiten en op anderhalve meter’

Zo’n zelfde appje ging ook afgelopen weekend rond, waarin af werd gesproken om bij de recreatieplas bij De Oldemijer te gaan blazen. Hoewel er nog steeds een maximum groepsaantal van twee personen in de buitenlucht geldt, kwamen er zo’n dertig blazers samen. “Iedereen houdt netjes afstand en we staan in de buitenlucht. We proberen alles zo veilig mogelijk te doen”, vertelt Judith. “En zo’n Midwinterhoorn is al gauw anderhalve meter. Daar houd je iedereen wel mee op afstand”, vult blazer Gerrit Schutte (65) lachend aan.



Clubkampioenschappen

Naast alle kerstactiviteiten konden ook de Blaastreffen -de clubkampioenschappen van Midwinterhoornverenigingen- ook dit jaar niet doorgaan. “Wij waren als stichting Midwinterhoornblazers Hardenberg aan de beurt om de kampioenschappen te organiseren. Uit het hele land zouden blazers deze kant op komen om deel te nemen aan de wedstrijden. Maar helaas hebben we dat de afgelopen twee jaar moeten uitstellen. Dat is wel een ontzettende domper”, zegt Judith.