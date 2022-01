Blindgeboren Stan (23) uit Goor over Wereldbrailledag: "Ik gebruik het nog amper"

Al sinds zijn geboorte is hij blind, braille zou voor hem dus een uitkomst moeten zijn. Maar in de praktijk gebruikt Stan Jansen uit Goor het nog maar een keer in de week. En hij is niet de enige. Gaat braille - het schrift voor blinden en slechtzienden - verdwijnen? Klarinne Labooy - ook blind en voorzitter van de Oogvereniging regio Overijssel -uit IJsselmuiden denkt van niet.

Stan redt zich normaal gesproken prima zonder braille, zelfs tijdens zijn studie basgitaar aan het conservatorium Artez in Enschede heeft hij het niet nodig. Ook vandaag niet op Wereldbrailledag, de geboortedag van Louis Braille; de uitvinder van het schrift met de kenmerkende en voelbare bolletjes. Alleen op zaterdag als hij zijn show op de lokale radio in zijn woonplaats Goor presenteert, komt het nog van pas.

Luisterboeken

Zestiger Klarinne Labooy herkent het verhaal van Stan. "Er zijn zoveel andere mogelijkheden om informatie tot je te nemen, het is niet altijd meer noodzakelijk." Boeken kun je bijvoorbeeld nu ook luisteren in plaats van lezen met braille en er bestaan computerprogramma's die teksten kunnen voorlezen. Toch doet de IJsselmuidense een pleidooi voor het gebruik van braille. "Het is belangrijk, want anders verlies je het woordbeeld."

Zelf leest ze nog dagelijks in braille. "Ik denk dat ik net zo snel lees als iemand die wel kan zien." Maar ook voor mensen die hun zicht op latere leeftijd verliezen, is braille handig. "Denk maar aan een labeltje op een kruidenpotje. Of bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of de lift. Dan weet je of je op het knopje voor de eerste of de twee verdieping drukt."

Papierverslinding

Als het gaat om duurzaamheid, vindt Labooy het wel goed dat er minder brailleboeken gebruikt worden. "Het is echt papierverslinding. Een brailleboek is vrij lomp en groot. Ik ben nu bijvoorbeeld begonnen aan de Zeven Zussen, als dat in een brailleboek zou moeten, dan staat de halve huiskamer vol."