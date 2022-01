Opgeluchte reacties op besluit scholen weer te openen 'maar ventilatie op scholen moet beter'

"Je wil de kinderen weer in de ogen kunnen kijken, echt les kunnen geven, hulprondes kunnen lopen. Het beste onderwijs vindt toch plaats in het klaslokaal." Die mening wordt gedeeld door haar collega in het voortgezet onderwijs, Kim van Strien. "Ik ben ook echt opgelucht dat we weer fysiek les kunnen geven. Ik zag op tegen een langere schoolsluiting."

Ventilatieprobleem

Minister Slob krijgt dus de handen op elkaar voor het besluit dat vandaag is genomen op advies van het Outbreak Management Team (OMT). Maar één belangrijke kanttekening plaatsen beide leerkrachten wel. De ventilatie in scholen moet beter. De NOS berichtte vandaag nog dat een kwart van de scholen de ventilatie nog niet op orde heeft, terwijl algemeen bekend is dat goede ventilatie verspreiding van het coronavirus kan tegengaan.

Dat geldt ook voor de scholen waar Ter Harmsel en Van Strien werken. "Die ventilatie moet op orde, want dat is heel belangrijk om besmettingen tegen te gaan", zegt Nicole ter Harmsel. "Bij ons op school is de ventilatie op orde als de ramen en de deuren open staan en dat is met weer als vandaag prima te doen. Als je straks of over een paar weken nog stevig winterweer krijgt, dan is dat wel een dingetje."

Je merkt het aan de motivatie en structuur bij leerlingen Kim van Strien, lerares voortgezet onderwijs

Hetzelfde geldt voor de school waar Van Strien lesgeeft. "Ook bij ons geldt. Deuren open ramen open, veel luchten. Dat is flink koud, ik heb ook wel eens met een fleecedeken om voor de klas gestaan."

De scholen in het basis- en voortgezet onderwijs gaan na de kerstvakantie weer open voor alle leerlingen. Ook de buitenschoolse opvang kan weer beginnen. Wel zullen veiligheidsmaatregelen blijven gelden tegen het coronavirus, zoals preventief testen en mondkapjes op de gang vanaf groep zes. Leerlingen met klachten blijven thuis, ouders moeten buiten blijven, leerkrachten moeten onderling afstand houden en alleen online vergaderen.

En dan zijn er uiteraard ook nog zorgen over de achterstanden die leerlingen hebben. Achterstanden die ze al opliepen tijdens eerdere lockdowns en wellicht ook in die extra week 'vakantie' die de leerlingen dit keer kregen. "Er zullen ongetwijfeld hiaten zijn op bepaalde kernvakken", zegt Ter Harmsel. Daar gaan we aandacht aan besteden. Taal, rekenen, begrijpend lezen. Die zijn heel belangrijk de komende tijd."

Met het huidige weer lukt het, maar als er nog een koude week aankomt wordt ventilatie een dingetje Nicole ter Harmsel, leerkracht basisonderwijs

"Je merkt het aan de motivatie en structuur bij leerlingen", zegt Van Strien. "Dat niet iedereen even veel zin heeft om zijn huiswerk te doen. "Daar zijn de we de afgelopen maanden heel druk mee bezig geweest . Nu er geen sprake is van een langere schoolsluiting kunnen we weer inzetten op het inhalen van die achterstanden.

Maandag kunnen beiden weer aan de slag met hun leerlingen. En, vinden ze allebei, het is niet alleen belangrijk dat leerlingen weer op de meest optimale manier lesgeven. "Voor de sociale contacten van leerlingen is dit besluit ook heel belangrijk."