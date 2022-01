Ron Jans heeft goed voornemen: "Een betere tweede seizoenshelft draaien dan vorig seizoen"

Vorig jaar stond de ploeg in de winterstop zevende (nu zesde) en leek er niets aan de hand bij de Enschedeërs. Het pakte in de tweede seizoenshelft echter maar 17 punten en dat wil de oefenmeester niet opnieuw laten gebeuren.

Meedoen in top acht

"Vorig jaar was zo dramatisch slecht, als je nu een punt meer zou halen dan de tweede seizoenhelft van vorig seizoen, dat zou natuurlijk niet goed zijn. Maar laten we het maar achter ons laten. We willen gewoon waardig zijn, dat we meedoen in top acht van Nederland."

Ilic en Dumic

Op spelersgebied was er ook nog nieuws. Luka Ilic keert niet meer terug in Enschede en ook Dario Dumic is op weg naar de uitgang. "Ilic is terug naar Manchester City. Luka gaat ergens anders ondergebracht worden en dan hoop ik echt dat hij veel aan spelen toekomt. En dat hij zich kan door ontwikkelen. We moeten met Dario Dumic kijken. Daar is wat belangstelling voor en we moeten kijken of dat concreet wordt."