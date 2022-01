Is het erg dat er geen Overijsselaars in het nieuwe kabinet zitten? "Gemiste kans"

Het nieuwe kabinet staat op 10 januari op het bordes van Paleis Noordeinde. Hoe erg is het dat er in die nieuwe ploeg geen enkele Overijsselaar zit? Kamerleden uit de provincie vinden dat jammer, een gemiste kans. Lobbyist Hans Verbeek stelt dat we het niet te groot moeten maken. 'Calimerogedrag' is volgens hem een verkeerde houding. Maar toch, is het niet gewoon veel handiger om iemand in het kabinet te hebben die weet wat er in Overijssel speelt?

Tussen de 29 ministers en staatssecretarissen zit niet één Overijsselaar. Je kunt er lang of kort over discussiëren, vindt ook lobbyist Hans Verbeek die in Den Haag de belangen behartigt van Overijssel en Gelderland. "Maar het is natuurlijk altijd goed dat er mensen zijn in het kabinet die weten dat er buiten de Randstad ook nog dingen gebeuren."

In het nieuwe kabinet is de binding met Overijssel echter ver te zoeken. Christianne van der Wal-Zeggelink, die minister voor Natuur en Stikstof wordt, is in Oldenzaal geboren en heeft er de eerste twee jaar van haar leven gewoond. Maar daar houdt het verder wel op.

Gemiste kans

Volgens BBB-Kamerlid Caroline van der Plas uit Deventer is het gewoon een gemiste kans dat Overijsselaars in dit kabinet ontbreken. "Het zou mooi zijn als ook het kabinet beter kijkt naar regionale spreiding. Ministers en staatssecretarissen die ook weten wat er in de regio’s leeft en speelt."

Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede deelt de mening van Van der Plas. "Overijssel is al ondervertegenwoordigd als het gaat om Kamerleden. Dat zijn er maar zes, waarvan er maar eentje uit Twente komt en dat ben ik zelf. Het was wel fijn als de vertegenwoordiging in het nieuwe kabinet wat minder Randstedelijk is en meer verspreid zou zijn over het hele land."

Geen Randstadkabinet

Toch hoeft dat volgens lobbyist Verbeek geen probleem te zijn. Hij is het ook niet eens met Omtzigt. "Van ieder kabinet werd vaak gezegd dat het een Randstadkabinet zou zijn. Bij dit kabinet valt wel de goede regionale verdeling op. Je ziet behalve bewindspersonen uit Amsterdam, Den Haag en Utrecht ook bewindspersonen uit Groningen, Brabant, Maastricht. Uit Oost-Nederland komen Christianne van der Wal, gedeputeerde uit Gelderland, en Rob Jetten die in Gelderland woont. Zij nemen kennis en expertise uit Oost-Nederland mee naar het kabinet."

Ook CDA-Kamerlid Hilde Palland uit Kampen vindt het jammer dat er geen Overijsselse inbreng is in het nieuwe kabinet. "Het was natuurlijk mooi geweest als er ook kandidaat bewindspersonen uit Overijssel waren geweest. Belangrijkste is dat er een diverse ploeg aantreedt met ook voldoende oog voor en affiniteit met regio’s zoals de onze." En die zijn er wel volgens haar. "En de ploeg wordt natuurlijk aan het werk gezet met het coalitieakkoord waarin ook voor Overijssel belangrijke zaken zijn opgenomen zoals regiodeals, internationale spoorlijnen en de bereikbaarheid van de regio."

Juiste profiel belangrijk

Volgens Zwollenaar Thom van Campen, Kamerlid voor de VVD, is bij de zoektocht naar ministers en staatssecretarissen vooral gezocht naar mensen die het juiste profiel hebben voor een functie. "Daar komt meer bij kijken dan alleen de provincieafkomst. Omdat ik als regionaal Kamerlid uit Overijssel weet hoe belangrijk de regio is, vind ik het wel goed om te zien dat de regio is vertegenwoordigd in het toekomstig kabinet. Er worden niet alleen Randstedelijke kandidaten beëdigd."

Hoe dan ook, 'calimerogedrag' is volgens Hans Verbeek niet op zijn plaats. Dat is volgens hem ook een verkeerde houding voor de lobby. "Je moet zelfbewust optreden richting Den Haag. Terecht ook, want we hebben veel te bieden in Oost-Nederland en dat gaan we flink onder de aandacht brengen in de nieuwe ministersploeg."