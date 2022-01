PEC bevestigt komst Darfalou, GA Eagles legt Aventisian vast

PEC Zwolle en Go Ahead Eagles hebben zich versterkt. Oussama Darfalou en Aventis Aventisian spelen per direct voor de Zwolse en Deventer club.

PEC zocht aanvallende versterking omdat het in de eerste seizoenshelft slechts negen keer wist te scoren. Darfalou wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse.

"Ik kan heel kort zijn: ik wil voetballen en doelpunten maken", zegt de aanvaller. "Bij Vitesse is er dit seizoen niet ieder weekend uitzicht op speeltijd voor mij. Ik ben dan ook blij dat ze mee wilden werken aan een verhuur en dat ik in Zwolle weer onder trainer Dick Schreuder mag werken. Van hem heb ik bij Vitesse in die paar maanden veel geleerd. Ik heb met de trainer gesproken en de opdracht is duidelijk, handhaving in de Eredivisie."

Aventisian

De Griek Aventisian was al op proef bij Go Ahead en heeft de staf dus weten te overtuigen. De verdediger tekende voor 2,5 jaar bij de ploeg van trainer Kees van Wonderen. Hij sprak met landgenoot Giannis Botos over de club.

"In thuiswedstrijden is het voor tegenstanders daardoor erg lastig om in Deventer te spelen vanwege de atmosfeer in het stadion, vertelde Giannis me. Hopelijk mag ik dat snel meemaken. Grote clubs, grote competitie, grote namen."

"Gezien de manier van spelen is Nederland een van de beste landen om te voetballen. De attractieve en aanvallende speelwijze past bij mij als speler. Ik ben een aanvallend ingestelde vleugelverdediger die graag aan de bal komt en verwacht dan ook dat de Nederlandse competitie goed is voor mijn ontwikkeling."