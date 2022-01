Boswachter heeft 'nieuwe tactiek' om gedumpte biggetjes in Kuinderbos te vangen

Boswachter Harco Bergman wil met met aantal nieuwe tactieken de onlangs gedumpte hangbuikzwijntjes vangen. Bergman meldde zaterdag op zijn Twitteraccount dat er vier hangbuikzwijntjes waren achtergelaten in het Kuinderbos. De jacht verloopt moeizaam. Met maïs en een extra gaaspaneel moet daar verandering in komen.

Zondag gaf de boswachter aan dat er al een hangbuikzwijntje gevangen is. De overige drie zijn nog ongrijpbaar. "Ze hebben korte pootjes, maar kunnen ontzettend hard rennen", zei Bergman tegen Omroep Flevoland. "Dan ben je kansloos of je moet er omheen lopen, maar dan zijn zij al weer twintig meter weg."

Aangepaste tactiek

Maandagnacht kwam Bergman met een update: de biggetjes lopen in een stuk bos met veel bramen en takken. "Ik heb een dikke leren broek aangetrokken, maar blijf kansloos", schrijft hij. "De tactiek is aangepast." Er is een extra gaaspaneel uitgezet. Daarnaast zijn er enkele kilo's maïs uitgestrooid. "Ik probeer ze zo naar een kansrijke vangplek te lokken."

"De aanhouder wint, hoop ik maar" Boswachter Harco Bergman

Bergman gaat vandaag weer verder met de jacht. "De aanhouder wint, hoop ik maar", eindigt Bergman. Het is overigens nog niet bekend wie de hangbuikzwijntjes in het bos gedumpt heeft. De boswachter vindt het in ieder geval 'een waardeloze actie', zo gaf hij eerder aan. "Als je van die dieren houdt, ze krijgen jongen en je wilt ze kwijt. Dan is het niet zo moeilijk om er een plek voor te vinden." Daarnaast horen de biggetjes niet thuis in het wild. "Je weet niet wat voor ziekten ze hebben. Het zijn hoefdieren, dus onze wilde reeën zouden daar problemen mee krijgen", aldus Bergman.