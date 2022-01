Jarenlange celstraf en tbs voor moord op Syrische actrice in Zwolle

De man die afgelopen maart in Zwolle een Syrische vrouw om het leven heeft gebracht, is zeven jaar cel met tbs opgelegd. Het slachtoffer is Raifa al-Riz, een bekende actrice en kunstenares in Syrië. Volgens de rechtbank heeft de man haar met voorbedachte rade om het leven gebracht.

De veroordeelde is haar 34-jarige ex. Hij is van Syrische komaf en heeft haar met een koord gewurgd en daarbij de mond en neus afgedekt. Volgens de rechtbank duurde het lang voordat ze dood was, waardoor hij zich kon beraden op zijn besluit.

Krassen in gezicht

Het slachtoffer moet flink hebben teruggevochten; de ex had flinke krassen in zijn gezicht. Hij is gelijk meegenomen naar het politiebureau.

Waarom hij tot deze daad kwam, wilde de man voor de rechtbank niet verklaren. Omstanders zeggen dat het niet boterde tussen beiden en dat hij ondanks de scheiding toch nog seks met haar wilde, maar zij wilde dat niet.

Pieter Baan Centrum

De dader is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft mogelijk psychische problemen die veroorzaakt kunnen zijn door trauma's als gevolg van oorlogsgeweld in zijn land. De rechter heeft hier rekening mee gehouden in het vonnis.

Op haar dood is internationaal geschokt gereageerd. Zelfs CNN besteedde daar aandacht aan.