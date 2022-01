Hoe een frambozenstruik de saamhorigheid rond Kampen en Zwolle moet vergroten

"Het idee is om samen zo'n struikenproject te starten. Met een groepje mensen, samen planten, samen onderhouden", zegt Leonie Meppelder van Gebiedscoörporatie IJsseldelta. "Zodat mensen straks samen kunnen genieten van de struiken straks."

Leonie Meppelder van Gebiedscoörporatie IJsseldelta (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'Dat pakken we met de buurtvereniging op'

Het is trouwens niet de bedoeling dat mensen de fruitstruiken in hun eigen tuin gaan zetten. "Denk aan schoolpleinen, bij een speeltuin of een kale plek in de buurt. Dat je denkt: dat pakken we met de buurtvereniging op."

Eén van de organisaties die fruitstruiken heeft aangevraagd is De Veldschuur in Rouveen. "Wij dachten: dit is mooi. We hebben hier een prachtige plek, een wilgenhut en een wilgentunnel waar de kinderen vaak spelen. Wij vinden het mooi om de kinderen kennis te laten maken met eten uit de natuur," legt Hanneke Rademaker van De Veldschuur uit.

Hanneke Rademaker van De Veldschuur bij Rouveen (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'Smikkelen en smullen'

"De kinderen kunnen er van smikkelen en smullen, maar de planten gaan natuurlijk omhoog. Alles wat niet gepakt wordt, daar hebben de vogels en andere dieren die hier komen plezier van."

Wie met de buurt fruitstruiken wil gaan planten, kan zich aanmelden bij de gebiedscoörporatie. Aanmelden kan tot 1 februari.