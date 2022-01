Sjoemelende zorgaanbieder Take Care moet 1,3 miljoen terugbetalen aan Menzis

Take Care is een multiculturele zorgaanbieder, die zich vooral richt op thuiszorg voor allochtone cliënten, met name met de Armeense nationaliteit.

Woordvoerder Jaap Eikelboom van Menzis is blij met de uitspraak: "Al is dat tweeslachtig. Uiteraard tevreden dat de rechtbank ons in het gelijk heeft gesteld. Anderzijds zou een dergelijke rechtszaak eigenlijk helemaal niet nodig moeten zijn. Zorgpremies zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats bedoeld, waarvoor ze in het leven zijn geroepen: en dat is dat dat geld wordt gebruikt voor de zorg."

Tijdens de rechtszaak eind november wees Take Care de aantijgingen met klem van de hand dat er zou zijn geknoeid met het aantal gedeclareerde uren. Take Care kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak.

Tweede claim

Behalve Menzis is ook de gemeente Almelo in een civiele procedure verwikkeld met de multiculturele zorgaanbieder. Almelo eist ruim 2 miljoen euro terug omdat er zou zijn gefraudeerd met zorggelden.

Tijdens de rechtszaak die Menzis tegen Take Care eind november had aangespannen, volgden vertegenwoordigers van de gemeente Almelo vanaf de publieke tribune de ontwikkelingen op de voet. Op het stadhuis van Almelo is dan ook ongetwijfeld met spanning uitgekeken naar het vonnis in de rechtszaak tussen Menzis en Take Care.

De bodemprocedure, waarin Almelo geld terugvordert van Take Care, loopt intussen al, maar volgens een gemeentewoordvoerster duurt het naar verwachting nog wel enige tijd voor er uitspraak wordt gedaan. "Zolang deze zaak onder de rechter is, doen we er geen mededelingen over."

Vanwege die miljoenenclaim had de gemeente overigens in een eerder stadium beslag laten leggen op zowel de zakelijke als de privé-bankrekeningen van de directeur, die daardoor financieel in de problemen raakte. In een poging dit beslag ongedaan te maken, sleepte de zorgdirecteur de gemeente Almelo voor de rechter, maar daar ving hij tot twee keer toe bot.

Paal en perk stellen

Toezichthouders in de zorg proberen intussen steeds vaker paal en perk te stellen aan de praktijken van zogenoemde zorgcowboys: zorgorganisaties - veelal kleine bedrijfjes met vaak slechts enkele werknemers - die het niet zo nauw lijken te nemen met normen en waarden en vooral uit zijn op het toucheren van winst.

Recent nog bepaalde het gerechtshof dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek moet instellen naar het Almelose 'casino-zorgbureau' Victorie.