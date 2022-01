Zondag in De Oosttribune: derby handbalsters DSVD en Borhave en topper Landstede Hammers

Na een korte winterstop gaat de bal weer gegooid worden in de zaal en dat is zondag te zien in De Oosttribune op TV Oost.

Derby in Deurningen

In Deurningen staat zaterdagavond het Twentse onderonsje tussen de handbalsters van DSVD en Borhave op het programma in de Eredivisie. De ploegen staan er niet goed voor. De thuisploeg uit Deurningen is de nummer tien en de Bornse dames staan laatste. Zondag is het duel in samenvatting te zien.

Topper Landstede Hammers

De basketballers van Landstede Hammers staan zondag tegenover Feyenoord. Het is de wedstrijd tussen de nummers drie en vier in de stand van BNXT League. De ploegen hebben allebei 16 punten, maar Landstede speelde wel een duel minder en kan dus een gaatje slaan. Van de wedstrijd is in de avond een samenvatting te zien.

De Oosttribune

Beide duels zijn zondag te zien in De Oosttribune op TV Oost. De uitzending begint om 20.30 uur en wordt elk uur herhaald.