Omwonenden overnachten in noodopvang voor vluchtelingen: "Het is behelpen"

Het avondeten is simpel maar gezond: een bord macaroni met wat salade. De tientallen mensen die blijven slapen in de noodopvang, eten met hun jas aan. Want het is koud in het paviljoen waar straks door vijfhonderd vluchtelingen een maaltijd wordt genuttigd. "Ik hoop dat ze de verwarming nog wat hoger zetten als woensdag de eerste mensen komen", reageert een buurtbewoner.

Burgemeester blijft ook slapen

Ook de burgemeester van Enschede blijft een nachtje 'proefslapen', al moet hij wel eerst zelf z'n bed opmaken. "Als u dit aan mij vrouw laat zien, dan zijn het wel unieke beelden", grapt Theo Bovens. "We hebben thuis dekbedden. Maar dat je het hier met lakens en dekens moet doen, dat heb ik al twintig of dertig jaar niet meer gedaan."

Het 'proefdraaien' in de noodopvang gebeurt om twee redenen, vertelt Bovens. "Er is nieuwsgierigheid bij de omwonenden wat hier gebeurt. Je kunt het ze niet meer laten zien als hier straks vluchtelingen wonen; je gaat natuurlijk niet bij mensen in de kamer of keuken kijken."

De tweede motivatie is volgens Bovens het wegnemen van de 'mythe'. "Een van de belangrijkste mythes is wel dat het allemaal luxueus is, dat het allemaal hotelkamers zijn. Dat is natuurlijk niet zo."

In de video zie je hoe Bovens ging proefslapen:

'Heel krap'

Dat het bepaald geen Hilton Hotel is, benadrukt ook John Blokhuis. Hij woont met zijn vrouw op ongeveer een kilometer van de noodopvang. "We sliepen vannacht met z'n tweeën op een achtpersoonskamer. Dat ging wel. Maar als daar straks acht mensen bij elkaar zitten, dan wordt het wel heel erg krap en lawaaiig. Je zit dicht op elkaar, hebt een klein kledingkastje en stapelbedden in een heel kleine ruimte. Het is een noodopvang in alle aspecten."

Ook gemeenteraadslid Gertjan Tillema (D66) verbleef een nachtje in de noodopvang. "Het ziet er keurig uit, maar het is wel vrij simpel", zegt hij, wijzend naar de krappe tafels. "Alle basisvoorzieningen zijn er, maar er is niet veel luxe."

Zelf ervaren

Omwonende Blokhuis wilde met eigen ogen zien hoe een noodopvang werkt. "Want we hebben er veel discussies over in de samenleving, maar we hebben het nooit aan den lijve ervaren hoe het nou eigenlijk is. En nee, het is zeker geen hotel hier."