Oudejaarsdrama Haaksbergen: verdachte had jarenlange ervaring met klaphamer

De Haaksbergenaar had voor deze jaarwisseling een nieuwe, kleinere klaphamer via internet aangeschaft. De pot met klappoeder heeft hij er kant en klaar bijgekocht.

Vanwege het 'corona-vuurwerkverbod' tijdens de recente jaarwisseling waren carbid en ook klaphamers dit jaar een dankbaar alternatief. Beide worden officieel niet als vuurwerk beschouwd.

Traditie

De Haaksbergenaar en zijn naaste buren gebruiken echter al jaren zo'n klaphamer. "Dit heeft nooit enig probleem veroorzaakt", aldus zijn advocaat Janbart Kalk.

Hoewel de klaphamer een vrij onbekend verschijnsel is, was de Haaksbergenaar er dus vertrouwd mee, zo meldt zijn advocaat. Sinds hij met zijn gezin zes à zeven jaar geleden naar het huidige woonadres was verhuisd, was het traditie om samen met andere omwonenden rond de jaarwisseling een klein buurtfeestje te organiseren. Daarbij werd geknald met een klaphamer.

Handzamer formaat

Daar maakte de Haaksbergenaar samen met een andere buurtbewoner gebruik van. Juist omdat deze klaphamer nogal groot van formaat was en zwaar om te vervoeren, had de man een kleiner en handzamer exemplaar aangeschaft. Die had hij uiteindelijk gevonden op internet.

Advocaat Janbart Kalk, raadsman van de Haaksbergenaar die wordt verdacht van het dodelijk ongeval met de klaphamer. (Foto: Kalk en Ural Strafrechtadvocaten)

Zelfde veiligheidsprotocol

Volgens de advocaat volgde de Haaksbergenaar hetzelfde veiligheidsprotocol als voorgaande jaren. "Die dag heeft hij de klaphamer bediend op exact dezelfde wijze als altijd. Iedereen stond, zoals gebruikelijk, op veilige afstand en er werd vooraf gewaarschuwd voor de knal. De enige die dichtbij de klaphamer stond, was mijn cliënt zelf. Om 'm te bedienen. Als hij had gedacht dat de klaphamer onveilig was, had hij 'm uiteraard nooit gebruikt. Naar het zich vooralsnog laat aanzien is er bij de knal iets losgeschoten van de klaphamer. Cliënt had dat zelf niet in de gaten. Er lagen ineens verderop twee jongens gewond op de stoep."

Volgens buurtbewoners is het schaaltje, waarin het explosieve poeder wordt gelegd, uiteen gespat, waarna metaaldeeltjes als granaatscherven rondvlogen. De 12-jarige werd in de borststreek getroffen, zijn 11-jarig vriendje in beide onderbenen. Een derde jongen kwam met de schrik vrij.

De advocaat zegt het hangende het onderzoek te houden op een losgeschoten onderdeel.

Reanimeren

De echtgenote van de man blijkt nog vergeefse pogingen te hebben gedaan om het slachtoffer te reanimeren. De vrouw is verpleegkundige en kon vanwege die medische achtergrond meteen de ernst van de situatie goed inschatten. Ondanks dat ze - geholpen door een collega - het slachtoffer langere tijd heeft gereanimeerd, mocht alle hulp niet meer baten.

De man werd ter plaatse aangehouden. Volgens zijn advocaat heeft hij tijdens de verhoren alle medewerking verleend aan het onderzoek. "Hij is er kapot van en was geschokt nadat hij hoorde dat er een mogelijk verband was tussen het bedienen van de klaphamer en de twee slachtoffers. Het moge duidelijk zijn dat mijn cliënt dit nooit heeft gewild. Hij is er erg door aangedaan en leeft mee met de familie van de twee jongens."

Verkoper klaphamer

Volgens advocaat Kalk had ook de verkoper van de klaphamer jarenlange ervaring met het knal-gereedschap. "Hij maakt ze zelf en gebruikt ze zelf ook. Dat is altijd goed gegaan. Er was voor mijn cliënt dan ook geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er iets mis zou zijn met de gekochte klaphamer. Die zag er solide uit."

In het verleden hebben zich ongelukken voorgedaan bij het doorroeren van het explosieve poeder: meestal magnesiumpoeder of een mengsel van natriumchloraat met zwavel. Volgens zijn advocaat heeft de Haaksbergenaar het klappoeder echter kant en klaar gekocht, tegelijk met de klaphamer.

'Grondig onderzoek'

Juist vanwege die jarenlange probleemloze ervaringen met klaphamers tast de Haaksbergenaar totaal in het duister waar het mis is gegaan.

Advocaat Janbart Kalk pleitte eerder al bij RTV Oost voor gedegen onderzoek naar de oorzaak. "Het is in een ieders belang is dat dit ongeval tot op de bodem wordt uitgezocht. In het belang van de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer, in het belang van de familie van de gewonde jongen en ook in het belang van mijn cliënt en zijn familie."

Nog wel verdacht

De Haaksbergenaar werd gisteren vrijgelaten. Hij blijft overigens wèl verdachte in de zaak. Justitie verwijt hem dood door schuld.

Nadat hij op vrije voeten werd gesteld, regende het op sociale media ook steunbetuigingen aan zijn adres. Zowel de families van het dodelijk en het gewonde slachtoffer als de familie van de verdachte kennen elkaar vanuit de Haaksbergse gemeenschap.

Veel plaatsgenoten schrijven dat het ongeluk "alleen maar verliezers kent" en ook voor het gezin van de verdachte een traumatische ervaring is. Zo hebben de kinderen van de man het ongeluk zien gebeuren, terwijl zijn echtgenote het slachtoffer heeft geprobeerd te reanimeren.

Gedenkhoekje op school

Op de scholengemeenschap Het Assink Lyceum hebben klasgenootjes van het slachtoffer een gedenkhoekje ingericht. Behalve de directe klasgenootjes konden ook leerlingen uit andere leerjaren en docenten hier maandagmiddag terecht om een persoonlijke laatste groet te brengen. Volgens directeur Ingrid Hegeman is hier veel gebruik van gemaakt.