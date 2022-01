Kerken stellen zich terughoudend op na klaphamerdrama

Zowel de rooms-katholieke Franciscusparochie als de protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse stellen zich bescheiden op na het dodelijk ongeval met een klaphamer op Oudejaarsdag. Ans te Lintelo van de Franciscusparochie: "Het voelt niet goed om je op te dringen. De kerk is tegenwoordig maar een klein onderdeel van wat er in de samenleving is.. Maar wie daar behoefte aan heeft, mag mij of een van de pastores altijd bellen."

De Mariakapellen in de twee rooms-katholieke kerken, de Pancratiuskerk en de Bonifatiuskerk zijn wel geopend om er een kaarsje op te steken. De Bonifatiuskerk is overigens altijd geopend en daar zijn ook mensen aanwezig.

Jongeren leven mee

In de nieuwsbrief van de Franciscusparochie betuigt de rooms-katholieke jongerengroep M25 zijn medeleven aan de familie van de 12-jarige jongen die op Oudejaarsdag om het leven kwam bij het ongeluk met een klaphamer. "Het is een drama voor de familie", zegt Ans te Lintelo, verantwoordelijk voor het jongerenwerk. "En misschien ook voor andere jongeren." M25 is in het leven geroepen voor jeugd tussen de 12 en 14 jaar.

De naam M25 verwijst naar Mattheus 25, het Bijbelgedeelte waarin Jezus de zeven werken van barmhartigheid uitlegt: De dorstige te drinken geven, de hongerige voeden, de zieke bezoeken, de naakte kleden, de gevangene bezoeken, de vreemdeling herbergen en de dode begraven. In coronatijd bezochten de jongeren onder meer de gevangenis en woongemeenschap De Wonne in Glanerbrug en verkochten ze in aanloop naar kerst chocolademelk voor een goed doel.

Gebeden voor de getroffen families

Ook ds. Job Stein, predikant in de protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse, stelt zich terughoudend op. "Wij zijn aanspreekbaar voor onze leden en voor iedereen die een beroep op ons doet. In de kerkdienst op Oudejaarsdag en in de zondagsdienst is wel gebeden voor de getroffen families", zegt de predikant.

Stein woont zelf in de wijk waar het drama zich afspeelde. In de gesprekken die hij op Oudejaarsavond met buren voerde was de impact van de gebeurtenissen duidelijk voelbaar. Ook hij ziet dat in dit soort situaties mensen de kerk niet zo makkelijk weten te vinden voor wat hij noemt "een gesprek van mens tot mens en van hart tot hart. En dat is wel onze corebusiness."

De protestantse kerk van Haaksbergen - Buurse is qua aantal veel kleiner dan de rooms-katholieke kerk. Een jongerenclub zoals M25 is er niet. Stein betreurt dat: "Wij zijn helaas het contact met de ouders van deze leeftijdsgroep kwijtgeraakt, en dus ook met de jongeren."