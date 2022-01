Basketballer Nigel van Oostrum maanden uit roulatie door goedaardige tumor

Nigel van Oostrum is enkele maanden uit de roulatie. Bij de basketballer van Landstede Hammers is een goedaardige tumor gevonden.

De aanvoerder kreeg in de zomer hoofdpijn en zichtproblemen. "Ik had er heel veel last van en de klachten bleven. Je zoekt op dat moment naar antwoorden en op doktersadvies is er een MRI-scan gemaakt. Op die scan vonden ze iets en na verder onderzoek bleek het een hersentumor achter mijn oog te zijn. Dat is natuurlijk heel heftig, het was een schok. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het weer goedkomt”, zegt hij.

Goed te behandelen

Van Oostrum wordt nog deze maand geopereerd en daarna volgt een maandenlang herstel. "Het is goed te behandelen. Ik wil alle spelers en stafleden bedanken voor de steun. Want vanaf het begin van mijn periode in Zwolle, zie ik iedereen als familie. En dat blijkt nu maar weer. Mijn focus gaat nu op mijn herstel, maar uiteraard blijf ik het team steunen waar mogelijk."