Advocaat huurders Het Berkenven bereidt bodemprocedure voor: "Hoe is bescherming cliënten geregeld?"

De ontzetting was groot bij de permanente bewoners én recreanten van Het Berkenven, toen het recreatiebedrijf in september vorig jaar meldde de camping te gaan herstructureren. Hierdoor kwamen alle standplaatsen aan het einde van het jaar te vervallen. Uiterlijk 31 januari moeten ze schoon worden achtergelaten.

Na de 31ste mogen de huidige huurders de camping niet meer op. Volgens de standplaatshouders hebben ze onder druk een contract moeten tekenen waarin staat dat alles wat na die datum nog op het terrein staat, niet meer van hen maar van de nieuwe eigenaren is.

Een strop, zeker voor de groep permanente bewoners. Zij moeten in allerijl elders betaalbare woonruimte vinden. Zeker vijftien van hen is dat tot op heden niet gelukt. Campingbewoonster Manon Agterbosch staat inmiddels bij zes woningbouwcorporaties ingeschreven, maar een ander huis heeft ze niet gevonden. “Bij een van de woningbouwverenigingen kreeg ik te horen dat ik minimaal een jaar moet staan ingeschreven om voorrang te kunnen krijgen.”

Verkleed als Jozef en Maria vragen de permante bewoners om meer tijd voor hun zoektocht naar betaalbare woningen. (Foto: RTV Oost)

Op 24 december maakten de permante bewoners de gang naar de gemeente Tubbergen. Verkleed als Jozef en Maria – en met een ezel – vroegen ze de gemeente iets te doen tegen hun gedwongen vertrek. Wethouder Erik Volmerink zei niet veel voor hen te kunnen betekenen. “Dit is iets tussen huurder en verhuurder.” Hij deed wel een moreel appèl op de nieuwe eigenaren om de bewoners iets meer tijd te geven. Die kregen ze, maar campingbewoner Jos Wessels noemt het een sigaar uit eigen doos. "We mogen deze maand het terrein nog op."

"Overal parken opgekocht"

Een aantal standplaatshouders laat het er niet bij zitten en schakelde de Almelose advocaat Diederik Briedé in. Hij ziet landelijk een patroon. “Overal in het land worden parken opgekocht en moeten mensen plaats maken voor iets anders. Wie een huis huurt heeft recht op huurbescherming. Welke rechten hebben standplaatshouders van een camping?”, vraagt Briedé zich af. De bodemprocedure die hij deze maand namens de standplaatshouders begint, moet daar antwoord op geven.

Briedé: “Cliënten vertellen dat alles wat vanaf februari aanwezig is op de camping, automatisch eigendom wordt van Engbertsdijksvenen Recreatie. Dat is geen besluit genomen door een rechter, maar door het bedrijf zelf. Daarmee lijkt het voor eigen rechter te spelen. Mag dat?” Om te voorkomen dat er voor de uitspraak ‘onomkeerbare’ schade ontstaat, heeft Briedé het recreatiebedrijf alvast aansprakelijk gesteld voor alle schade die ontstaat als er bijvoorbeeld caravans of andere bezittingen zonder toestemming worden verwijderd of vernield.

"Weinig chique"

Na het horen van de verhalen van zijn cliënten, vraagt de advocaat zich verder af of de termijn waarbinnen zijn cliënten de camping moeten verlaten redelijk is. Het recreatiebedrijf is sinds maart eigenaar van Het Berkenven. “Eerst laat het een tijd niets van zich horen, dan jaagt het alles en iedereen op de kast met de mededeling dat alle huurcontracten worden opgezegd en daarna dreigt het alles te laten wegslepen. Weinig chique.”

Een dag voor de bewoners als Josef en Maria naar het gemeentehuis trokken, publiceerde RTV Oost het artikel Bewoners camping Het Berkenven bereiden protest voor: "Ze zetten ons op straat" Dit leidde tot veel reacties, onder meer op Facebook. Veel mensen vonden dat de vaste bewoners niet moeten zeuren, omdat ze wisten dat ze niet permanent op de camping mogen wonen.

Dat is een makkelijke eerste reactie, vindt Briedé. “De permanente bewoning is vooral een kwestie tussen de gemeente en de bewoners. De bodemprocedure gaat over de bescherming van mensen die een plek huren op een camping.”

Hakken niet in zand

Vaste bewoner Jos Wessels hoopt dat alle mensen voldoende tijd krijgen om een ander huis te vinden en dat ze niet worden weggejaagd. “Particuliere huurhuizen zijn zo duur, die kunnen wij niet betalen. We willen echt wel verhuizen. We zetten de hakken niet in het zand, maar geef ons de tijd om rustig een huis te zoeken.”