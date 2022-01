Trainer Robert de Pauw na seizoen weg bij FC Twente Vrouwen

De wegen van trainer Robert de Pauw en FC Twente Vrouwen scheiden na dit seizoen alweer. De Pauw is bezig aan zijn eerste seizoen in Enschede.

“We hebben vorig jaar afgesproken dat ik voor een jaar zou tekenen en dat er in de winterstop een evaluatie plaats zou vinden", begint De Pauw, waarvan ook assistent Carin Bakhuis vertrekt.

"Tijdens dit gesprek hebben we gekeken of de verwachtingen die we vooraf van elkaar hadden uit zijn gekomen, dit is niet helemaal het geval. Daarom is het beter om het bij een seizoen te houden. Voor de tweede seizoenshelft hebben we als ploeg nog diverse ambities en doelstellingen. We strijden mee om de prijzen en willen het seizoen met mooie successen afsluiten.”

Niet wat we verwacht hadden

Technisch manager René Roord bevestigt de woorden van De Pauw: "We hebben met elkaar het lopende seizoen geëvalueerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat er niet is uitgekomen wat we er gezamenlijk van verwacht hadden. Daarom hebben we besloten het aflopende contract na dit seizoen niet te verlengen."