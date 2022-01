Vogelgriep Bentelo: Pluimveesector staat voor een raadsel

Hoe kon het bedrijf in Bentelo, waar gisteren is vastgesteld dat er de gevaarlijke variant van vogelgriep is uitgebroken, besmet raken? Die vraag houdt de sector bezig en baart ook zorgen. Voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders constateert dat de ophokplicht die al maanden geldt niet afdoende is.

"Afgelopen jaren waren de kippen met de ophokplicht eigenlijk veilig", zegt Oplaat. "Nu komt het virus toch afgesloten stallen binnen. Het is nog een raadsel hoe dat kan. Of het besmettelijker is of makkelijker via de lucht getransporteerd wordt, is nog onbekend."

Via de lucht

Oplaat is ervan overtuigd dat het bij het bedrijf in Bentelo gaat om een besmetting via de lucht. "Ja, dit is geen insleep. Dat hebben we nog nergens gezien."

De sector staat dus voor een raadsel. Intussen werd gisteravond duidelijk dat het bij het bedrijf in Bentelo, waarvan gisteren bekend werd gemaakt dat er vogelgriep is vastgesteld, sprake is van de zogenoemde hoog pathogene vorm. Dat is de meest besmettelijke vorm van vogelgriep.

Kippen geruimd

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 120.000 legkippen op dat bedrijf geruimd. Naast het besmette bedrijf ligt een pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar, waar dezelfde verzorgers werken. Dat bedrijf met circa 69.000 kippen wordt uit voorzorg geruimd. De eerder genomen maatregelen blijven van kracht, meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voorlopig gaat de situatie in Nederland niet beter worden, verwacht Oplaat. "Het zal de komende jaren niet verbeteren. De overheid rolt een rode loper uit door het aanleggen van steeds meer nieuwe natuur en daardoor is er een gigantische toename van wilde watervogels de laatste twintig jaar."

Steeds meer problemen

Maar het weghalen van die nieuwe natuur is ook geen optie. "Zeker niet maar we moeten er wel over nadenken of we daar nog mee door moeten gaan want dit brengt steeds meer problemen met zich mee. Het is een marktvraag dat we de kippen naar buiten doen bijvoorbeeld voor vrije uitloopeieren of biologische maar daardoor creëer je voor de boer dus ook een probleem qua gezondheid."

Oplaat pleit daarom voor een verplichte ophokplicht aan het begin van het seizoen. Alle kippen naar binnen en dan kijken hoe groot de infectiedruk is. "Kan het in Twente wel open maar in Flevoland niet. Dat zou een grote stap vooruit zijn."

Afwaardering eieren

Intussen worden de problemen voor de pluimveehouders die hun kippen hebben opgehokt alleen maar groter, met name voor de boeren die vrije uitloopeieren verkopen. "Half februari hebben we zestien weken ophokplicht en dan mogen die eieren niet verkocht worden als vrije uitloop maar worden ze afgewaardeerd naar scharreleieren. Dan verliest de boer echt tienduizenden euro's per week."

Veel boeren krijgen met deze problemen te maken, alleen al in de omgeving van Bentelo "Als dat tot half februari gaat duren dan heb je er zo honderd te pakken. Ik zie dat wel gebeuren omdat we nu deze uitbraken hebben", legt Oplaat uit. "Er wordt nu niet gesleuteld aan de ophokplicht."

Verschil in regels

Overigens gelden de regels dan weer niet voor biologische pluimveehouders. Die eieren mogen na zestien weken nog steeds biologisch heten. Oplaat ziet dat graag veranderen. "Dat hebben we ook de minister meegegeven, maar het stuit ons tegen de borst dat ze zich daar niet voor in wil spannen."

De beoogde nieuwe minister van Landbouw, Henk Staghouder, heeft Oplaat nog niet gesproken, aangezien hij nog niet in functie is. Oplaat wil dat zo snel mogelijk gaan doen.