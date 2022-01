Ruiming kippen bij besmette pluimveehouderij in Bentelo begonnen

De twee bedrijven liggen naast elkaar en zijn van dezelfde eigenaar. Op beide bedrijven werken dezelfde verzorgers. Daarom is besloten de kippen van beide bedrijven te ruimen.

Op één van bedrijven, een pluimveehouderij met zo'n 120.000 kippen is de hoog pathogene variant van vogelgriep ontdekt. Dat werd gisteren bekendgemaakt. De hoog pathogene variant is de meest besmettelijke vorm van vogelgriep. Op het naastgelegen bedrijf worden ongeveer 69.000 kippen gehouden. n het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf liggen nog vier pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de tien kilometer zone rond het bedrijf liggen 32 andere pluimveebedrijven. Eerder werd een vervoersverbod ingesteld in de 10 kilometer zone rondom dit bedrijf. Dit vervoersverbod blijft van kracht.

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat bij een pluimveehouderij in Twente kippen moeten worden geruimd in een poging de verdere verspreiding van het virus te stoppen. Bij het bedrijf in Den Ham moesten tachtigduizend kippen worden geruimd.

Bij de pluimveehouderij in Bentelo worden kippen geruimd na een uitbraak van vogelgriep. (Foto: NewsUnited/Jan Willem Kleinhorstman)

Voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders gaf vanmorgen nog aan voor een raadsel te staan als het gaat om de vraag hoe het virus bij het pluimveebedrijf is binnengekomen. Hij trekt niet zozeer het nut van de huidige ophokplicht in twijfel, maar vraagt zich wel of de maatregel afdoende werkt nu blijkt dat het virus ook bij een bedrijf in Bentelo is binnengedrongen.

