Rekening voor stadsverwarming in Overijssel tientallen euro's per maand hoger

Geen gasaansluiting, maar toch meer moeten betalen voor de warmte in je huis. Duizenden huishoudens in Overijssel, vooral in de grote steden, zijn aangesloten op de stadsverwarming.

Zij kunnen, anders dan bij gasaanbieders, niet kiezen uit een andere leverancier. De tarieven van stadsverwarming zijn daarom ter bescherming gekoppeld aan die van het gas. Maar nu de gasprijzen zo hoog zijn, werkt deze koppeling niet bepaald in het voordeel van mensen met stadsverwarming.

Omdat de kosten voor warmte zo hard gestegen zijn, compenseert de Rijksoverheid dit jaar een deel van de energierekening. Het gaat om gemiddeld 480 euro per huishouden.

EnNatuurlijk

Bij EnNatuurlijk, die stadsverwarming in grote delen van Overijssel levert, stijgt de prijs het hardst. Het gaat om een prijsverhoging van zo'n 28 euro per maand. Daarbij rekent de leverancier op een gemiddeld jaargebruik van dertig gigajoule aan warmte. Zonder compensatie van de overheid zou de prijs per maand met ruim vijftig euro per maand zijn gestegen, stelt het bedrijf.

"We hebben ons ingespannen om de stijging van warmtetarieven te matigen", zegt een woordvoerder van EnNatuurlijk. "Maar onze warmteproductie kent bijvoorbeeld nog steeds een gedeeltelijke afhankelijkheid van gas en die prijzen zijn historisch hoog."

De aanleg van stadsverwarming in Enschede, in 2019 (Foto: ANP/Flip Franssen)

Eneco, Vattenfall en Cogas

Bij Eneco betalen klanten die zijn aangesloten op het warmtenet dit jaar ruim 22 euro per maand meer dan in 2021. Dit bedrag is inclusief de compensatieregeling vanuit de overheid. "De tarieven liggen hiermee ruim onder de maximale tarieven die voor 2022 zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM)", zegt een woordvoerder van Eneco.

Huishoudens die bij Vattenfall zijn aangesloten, betalen dertien euro per maand meer. "Vattenfall verhoogt weliswaar de prijs voor stadswarmte, maar slechts met ongeveer de helft van de stijging bij ACM. De compensatie vanuit de overheid voor gestegen energiekosten dempt het effect van de prijsverhoging nog verder", aldus het bedrijf.

Cogas, die stadsverwarming in delen van Almelo levert, zegt de tarieven voor 2022 later deze maand bekend te maken.