Geral demonstreerde in Vriezenveen: "Walgelijk dat we als oproerkraaiers worden weggezet"

Het begon met een mail van de lokale VVD-fractie naar het college van Twenterand. Onderwerp: Oproerkraaiers anticoronamaatregelen - Urgent! De partij roept op 'met meer mankracht op te treden' tegen 'groepen mensen die met fakkels en lawaai de woonwijk ingaan om op te roepen te protesteren'.

Toen onder meer RTV Oost een artikel schreef over de mail, was de maat vol voor Jacobse. Haar grootste probleem zit 'm in de 'framing'. "Iedereen die demonstreert, wordt weggezet als wappie of complotdenker. Dat klopt gewoon niet."

Slecht ter been door virus

Demonstranten verschillen onderling van elkaar, zegt Jacobse, die zelf ook niet in de mal van de typische coronademonstrant past; ze loopt met een rollator als gevolg van het coronavirus.

Onder meer in Vriezenveen zijn demonstaties geweest, waarbij enkele tientallen mensen met spandoeken en een sirene liepen. De demonstraties waren niet aangemeld, zegt Jacobse. De gemeente zegt daarop: 'protesteren is een grondrecht, maar anderen overlast bezorgen is niet de bedoeling. De actievoerders zullen worden aangesproken door onze handhavers en door de politie.'

"Het begon met keelpijn, afgelopen juli", zegt Jacobse. "Ik kwam net terug van een demonstratie toen ik de eerste klachten kreeg. Mijn man was die dag niet mee, omdat hij niet fit was. Hij had twee dagen onder een dekentje gelegen, dat was het. Ik werd alleen maar zieker. Ik ben hartpatiënt, daardoor ging het waarschijnlijk harder."

"Vlak daarvoor had ik nog een tocht gelopen van acht kilometer, nu had ik opeens een hartslag van 135 in rust. Ik had koortsdromen en kon niet meer zelf naar de wc. Mijn man heeft mij wekenlang geholpen met douchen."

Toch laten testen

De klachten bleven aanhouden, dus belde ze na een week de huisarts. "Die zei: 'je moet je laten testen'. Dan moet je een drempel over, als 'wappie', want ik ben tegen testen. Maar ik ben hartpatiënt en heb het dus toch laten doen."

Vaccineren kan mijn dood worden Geral Jacobse

Even later zat Jacobse met een spuugemmer op schoot in de auto, onderweg naar de teststraat. De volgende dag kreeg ze de testuitslag: positief. "Ik kon niet meer van de pijn. Ik heb zelfs tramadol geslikt, wat ook tegen mijn principes is, want ik ben niet zo'n medicatiemens. Ik wilde gewoon dat het wegging."

"Ik was vier weken echt heel ziek, ben daarna onder meer met homeopathische middelen op de been gekomen. Ik zit inmiddels niet meer in een rolstoel, maar loop wel met een rollator."

Vaccineren geen optie

Het bracht haar overtuiging niet aan het wankelen. "Mijn overtuiging is: als het je tijd is, ga je toch wel." Vaccineren is ook absoluut geen optie voor Jacobse. "Dat kan mijn dood worden. Ik zal ook nooit aan de beademing gaan, daar krijg je longontsteking van."

Inmiddels wandelt en fietst ze bijna iedere dag. "En ik gebruik demonstraties als oefening. Maar ik ben nog steeds Spaans benauwd, vooral als het koud is." De demonstratie van vanavond laat ze vanwege het frisse weer schieten.

Jacobse wil binnenkort bellen met Erik Kobes, de VVD-fractievoorzitter die de brief naar het college stuurde. "Ik wil een goed gesprek, zodat hij onze kant hoort."