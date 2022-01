Zaak Lotte: het verhaal krijgt door hoger beroep een vervolg

De 14-jarige Lotte werd begin vorig jaar aan de rand van bedrijventerrein Het Wendelgoor door een misdrijf om het leven gebracht. Het slachtoffer is gewurgd, waarop haar lichaam in een sloot werd achtergelaten, verstopt onder een berg rietmaaisel.

Maximale jeugdstraffen

De rechtbank legde tegen beide broers de maximale jeugdstraf op van respectievelijk één en twee jaar jeugddetentie. Omdat bij beide broers een ontwikkelingsstoornis werd vastgesteld en omdat ze volgens gedragsdeskundigen als zwakbegaafd moeten worden beschouwd, legde de rechtbank bovendien de zogenoemde PIJ-maatregel op. Deze maatregel - in de volksmond jeugd-tbs - is gericht op behandeling van het duo om zo herhaling in de toekomst te voorkomen.

Omdat beide broers ten tijde van het misdrijf 15 en 17 jaar waren, werden ze volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld.

Relatie met slachtoffer

Beide broers hadden een relatie met Lotte. Onafhankelijk van elkaar, met slechts kort tijdsbestek ertussen. De oudste van de twee broers had in aanloop naar het misdrijf ruzie met Lotte gekregen: onder meer over een naaktfoto. De jongen had een foto van zichzelf naar Lotte gestuurd en was kwaad dat het meisje die had doorgestuurd naar vriendinnetjes.

In hoger beroep

Na het vonnis hadden zowel het Openbaar Ministerie als beide verdachten veertien dagen de tijd om hoger beroep aan te tekenen. Advocaat Rob Oude Breuil, raadsman van de jongste broer, kondigde meteen na de rechtszaak al aan dat zijn cliënt hoger beroep overwoog. Deze week hakte hij de knoop door en tekende hij appèl aan.

De jongen had kort na het misdrijf weliswaar allerlei appjes naar vriendjes en bekenden gestuurd waarin hij verklaarde dat hij de dood van Lotte op zijn geweten zou hebben, maar die woorden trok hij later weer in. De jongen had de vermeende bekentenis alleen maar gedaan om zijn oudere broer, die op dat moment al vastzat, weer vrij te krijgen, zo vertelde hij naderhand.

Later stelde hij dat hij Lotte zelfs met geen vinger heeft aangeraakt. Dat is volgens zijn advocaat nu ook de voornaamste reden waarom zijn cliënt appèl aantekent. "Als je immers stelt dat je haar niet hebt aangeraakt, dan is het bij een veroordeling een logische stap dat je in hoger beroep gaat."

De gedenksteen voor Lotte, dichtbij de plek waar haar lichaam werd gevonden (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Afgeluisterde gesprekken

Overigens bleek uit gesprekken tussen de broers in het arrestantencomplex en het arrestantenbusje dat de twee een plan hadden beraamd in een poging jarenlange celstraf te ontlopen. Wat de broers echter niet wisten, was dat ze door justitie werden afgeluisterd.

Uit de tapverslagen van deze gesprekken werd onder meer duidelijk dat de jongste zoveel mogelijk de schuld op zich zou nemen. Vanwege zijn leeftijd kon tegen hem namelijk slechts een beperkte maximale jeugdstraf worden opgelegd.

Oudste jongen berust

De oudste van de twee broers legt zich volgens zijn advocaat Desirée Greven neer bij het vonnis. Omdat de jongen een maand na het misdrijf 18 jaar werd, had het OM de rechter kunnen vragen om het volwassenenstrafrecht toe te passen. Het OM liet na afloop van de strafzaak echter weten daar geen aanleiding toe te zien. Voornaamste reden was dat gedragsdeskundigen hadden geadviseerd om de jongen - gezien zijn geestestoestand - volgens het jeugdstrafrecht te veroordelen.

In stilzwijgen gehuld

Tijdens de politieverhoren en tijdens de daarop volgende rechtszaken, die achter gesloten deuren plaatshadden, deden de verdachten er voornamelijk het zwijgen toe. Iets wat de nabestaanden hen behoorlijk kwalijk namen. Daardoor worstelen de ouders nog steeds met de grote vraag: waarom moest hun dochter Lotte dood?, zo vertelde hun advocaat na afloop van de rechtszaak tegenover RTV Oost.

Reactie ouders

Voor de ouders van Lotte betekent het hoger beroep enerzijds dat ze in juridisch opzicht de zaak nog niet kunnen afsluiten, anderzijds volgen er nu mogelijk antwoorden op bepaalde vragen. Mits de jongste van de twee broers in hoger beroep wél opening van zaken biedt.

Jeroen Baardemans, die namens de organisatie Namens de Familie optreedt als woordvoerder van de ouders: "Van meet af aan hebben de ouders gezegd dat voor hun het belangrijkste is dat de onderste steen boven komt. Dat is nog steeds niet gebeurd. Ook vanwege het stilzwijgen waarin de jongens zich hebben gehuld. Doordat zij dus niet meewerkten, hebben de ouders nooit antwoord kregen op vragen die zij nog altijd hebben."

Vader nog verdachte

De kinderrechter legde de straffen op conform de eis van de officier van justitie. Een woordvoerster laat dan ook weten dat er voor justitie geen aanleiding is om in beroep te gaan.

Behalve de twee jongens werd ook hun vader destijds aangehouden. Hij was degene die na de vondst van Lottes lichaam alarm had geslagen. Hoewel er gedurende het strafproces geen enkele aanwijzing was dat hij iets met het misdrijf te maken had, geldt hij officieel nog wel als verdachte in de zaak. Volgens de zegsvrouw van het OM wordt er vermoedelijk op korte termijn een beslissing genomen over een eventueel sepot.