Ziekenhuizen in Overijssel verhogen parkeertarieven, ouderenorganisatie noemt het 'schandalig'

Wie parkeert bij ziekenhuis ZGT in Almelo of Hengelo, Isala in Zwolle of Saxenburgh in Hardenberg, hoeft niet extra diep in de buidel te tasten: de drie Overijsselse ziekenhuizen verhogen hun parkeertarieven dit jaar niet.

Deventer Ziekenhuis

Bij het Deventer Ziekenhuis stijgen daarentegen de parkeertarieven in relatieve zin het sterkst: het instaptarief voor het eerste uur stijgt met 25 procent, van 1,20 euro naar 1,50 euro. Daarna betaal je per kwartier vijftig cent, dus twee euro per uur. Het dagtarief van vijf euro blijft ongewijzigd. "We proberen de kosten laag te houden, maar een groot bereikbaar en toegankelijk terrein aanbieden, beheren en innoveren kost geld", meldt het ziekenhuis in Deventer.

MST is koploper

Met een tarief van 3,10 euro per uur is ziekenhuis MST in Enschede koploper van de provincie. Landelijk gezien zijn de tarieven van MST ook hoog: alleen in Amsterdam is het duurder parkeren bij het ziekenhuis.

En waar andere, grote ziekenhuizen in Nederland hun parkeertarieven de afgelopen jaren verlaagden of constant hielden, is parkeren in de Van Heekgarage bij MST per 1 januari juist duurder geworden: je betaalt nu tien cent per uur extra. Drie jaar geleden kostte parkeren bij het Enschedese hospitaal nog 2,80 euro per uur.

MST heeft een van de hoogste parkeertarieven van Nederland:

'Schandalig'

Seniorenorganisatie KBO-PCOB noemt de verhoging van de parkeertarieven bij MST 'schandalig'. "Je gaat niet voor je lol naar een ziekenhuis. Je wordt daardoor gedwongen om die hoge parkeertarieven te betalen", zegt woordvoerder Gusta Willems. "Als je een krappe beurs hebt, is het soms ook gewoon niet te betalen."

Een petitie van de seniorenorganisatie tegen de hoge parkeertarieven van ziekenhuizen werd in 2019 meer dan 26.000 keer ondertekend. "We hebben die handtekeningen toen aangeboden aan de Tweede Kamer en aan de minister. Maar feitelijk is het geen zaak van de landelijke politiek. Wat wij nu dus heel erg proberen, is om het lokaal onder de aandacht te brengen. Maar het is erg lastig, we hebben al veel geprobeerd."

MST: Afhankelijk van gemeente

Ziekenhuis MST laat in een reactie weten dat het voor de parkeertarieven afhankelijk is van de gemeente. "Tijdens de nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis is afgesproken dat bezoekers van MST parkeren in de Van Heekgarage van de gemeente Enschede", zegt een woordvoerder.

"Hiervoor is een overeenkomst ondertekend die in ieder geval tot en met 2030 geldt. Hierin staat dat bezoekers van MST de tarieven betalen die voor alle parkeerders in deze garage gelden. Die tarieven worden door de gemeente Enschede vastgesteld."

Ik zou als MST wel m'n maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen Seniorenorganisatie KBO-PCOB

Oplossingen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB vindt dat MST niet alleen mag wijzen naar de gemeente. "Ik zou als MST wel m'n maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en met de gemeente in gesprek gaan over gereduceerde tarieven. Dat je bijvoorbeeld moet aantonen dat je een afspraak hebt of op bezoek gaat bij iemand in het ziekenhuis als je er parkeert", zegt Willems.

MST meldt daarop dat het de tarieven voor een dagkaart en 5-strippenkaart niet verhoogt. "Ons bestuur heeft het advies van de cliëntenraad overgenomen om de verhoogde parkeertarieven daarin niet door te voeren. MST betaalt die extra kosten nu", aldus de woordvoerder.