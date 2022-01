Hoe zit het eigenlijk met de hygiënemaatregelen bij pluimveehouders?

De pluimveesector tast in het duister over de oorzaak van de besmetting in Bentelo. Is het naïef om te denken dat met een ophokplicht het belangrijkste gevaar geweken is? Wie naar de hygiëneprotocollen kijkt waar pluimveehouders zich aan moeten houden, ziet dat in ieder geval alles in het werk gesteld wordt om besmetting te voorkomen. Vijf vragen.

De vogelgriep, hoe zat het ook alweer?

In augustus werd de ziekte vastgesteld bij een houder van siervogels in Heeten, met grote gevolgen. Alle 665 vogels van de houder werden geruimd en er werd een vervoersverbod ingesteld voor bedrijven in een straal van tien kilometer. Een maand later, op 24 september, werd het vervoersverbod opgeheven.

Ruim een maand later volgden nieuwe maatregelen. Sinds 26 oktober 2021 geldt in Nederland een landelijke ophokplicht voor pluimvee. Die werd ingesteld door minister Carola Schouten van Landbouw, nadat op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde vogelgriep was vastgesteld. Aan die besmettingen gingen meldingen uit Duitsland en andere delen van Europa vooraf. De ophokplicht geldt voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Voor hobbyboeren geldt een afschermplicht.

Waar in Overijssel brak vogelgriep sindsdien uit?

17 december brak vogelgriep uit bij een pluimveehouderij in Den Ham. Alle tachtigduizend kippen in het bedrijf werden geruimd. Na de ontdekking van gisteren stelt Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders dat de ophokplicht die al maanden geldt, niet afdoende is. Over de oorzaak van de besmetting tast hij in het duister. Is dat naïef als je bedenkt dat voor de verzorging van kippen mensen altijd van buiten de pluimveestal in moeten? "Naïef zal ik pluimveehouders nooit noemen", zegt woordvoerder Lex Benden van de NVWA. Er zijn heel veel voorschriften waaraan de pluimveehouders zich moeten houden.

Welke hygiëneprotocollen gelden er voor pluimveehouders?

Op de site van de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit staan ze op een rijtje: de hygiëneprotocollen vogelgriep. Een stuk of vijftien protocollen, lijsten en handleidingen voor pluimveehouders. Dan gaat het bijvoorbeeld om het vervoer van mest, het hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveehouders, het hygiëneprotocol eiervervoer of een handleiding voor het opruimen van dood gevonden wilde (water)vogels.

Hoe streng zijn die regels?

Streng. Een blik in het hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven leert dat mensen die een pluimveestal ingaan zich moeten douchen en andere kleren aan dan de kleren waarin ze zijn gekomen. Bij iedere stal moet van schoeisel gewisseld worden. Er is een hygiënesluis, die is voorzien van een douche, schone bedrijfseigen kleding en schoeisel, een wasbak met warm water, shampoo en zeep of douchegel. Naast alle hygiëneproducten die aanwezig moeten zijn, is er een fysiek barrière in de vorm van een bankje of plank tussen het schone en vuile gedeelte.

Al die regels, hoe kan het dan toch fout gaan?

"De vraag is of we dat ooit helder krijgen", zegt woordvoerder Lex Benden van de NVWA. De pluimveehouderijen in Bentelo die vandaag worden ontruimd zijn van dezelfde eigenaar. De verzorgers van de dieren werkten in beide stallen. Op de vraag of dat nou slim is in het kader van besmettingsrisico's, wijst Benden nogmaals op de strenge hygiëneprotocollen die gelden. Pluimveehouders zullen zich daaraan houden, is zijn stellige overtuiging. "Dat is in hun eigen belang. Een besmetting heeft grote gevolgen."

Van de twee pluimveehouderijen in Bentelo die vandaag ontruimd worden, stond er van één vast dat de dieren binnen besmet waren met vogelgriep. Als dat in de andere stal ook het geval was, komt dat niet doordat het virus is versleept verwacht Benden. "Dat het virus is versleept tussen twee locatie hebben we nog niet gezien."